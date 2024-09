Baja el impuesto PAÍS: qué productos espera el Gobierno que bajen de precio

Con la disminución del impuesto PAIS, el Gobierno espera que a partir de septiembre los precios de los productos con componentes importados comiencen a bajar. Dicha tasa, para las importaciones, baja del 17,5% al 7,5%, el mismo nivel que tenía cuando comenzó la gestión de Javier Milei.

"Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios", anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Esto se daría por el menor costo de importación de insumos para las empresas.

La carga tributaria del impuesto PAIS en el precio de venta final con IVA puede ser de 2%, 4% y 6% para ciertos bienes nacionales que utilizan insumos importados, dependiendo la estructura de costos.

El impacto en precios de electrodomésticos no será significativo

En el caso que la incidencia sea del 2%, la reducción del tributo implicaría una baja de precios del 1,14%. Es decir, un producto que cuesta $1.000 podría pasar a valer $11,4 menos. Si el peso sobre el precio que paga el consumidor es del 6%, la disminución sería del 3,4% o $34.

En el caso de la agroindustria, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, destacó que el recorte del tributo es "una gran noticia, ya que Argentina importa fertilizantes y es un insumo crítico para lograr rendimientos en granos que luego se exportan".

También destacó que "tendría efectos favorables para los productores de soja y maíz que deben tomar decisiones de siembra entre septiembre y octubre, más aún en un contexto de márgenes de siembra muy ajustados por la fuerte caída de los precios internacionales y la suba que tuvo el gasoil a comienzos de año".

La baja del impuesto impactará en el precio de algunos celulares de gama media

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) consideraron que tendría un impacto indirecto positivo en cuanto a importación de autopartes de maquinaría agrícola.

Por el lado de las automotrices, dijeron que la medida reducirá los costos, por lo que debería repercutir también en una mejora en los precios de exportación y, por lo tanto, en la competitividad. El 25% del valor de las ventas al exterior son impuestos en el sector automotriz.

Para los fabricantes de electrodomésticos, el recorte del tributo les abaratará los insumos importados pero que el impacto en precios no será significativo porque es un porcentaje pequeño del costo total.

Otras fuentes de la industria afirmaron que la baja del impuesto impactará en el precio de algunos celulares de gama media. Los valores se reducirían en un rango de entre 6 y 10%. Se espera que desde noviembre la disminución sea mayor por la llegada de smartphones importados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, inauguró el último viernes la primera emisión del stream de su cartera, junto a un grupo de economistas cercanos al Gobierno. "El blanqueo va a acelerar la convivencia de monedas", subrayó el funcionario nacional.

Al hablar de las perspectivas económicas y financieras de los próximos meses, Caputo aseguró que el riesgo país es "un indicador atrasado". "No me importa mucho, como sí a los tenedores de bono, pero lo digo porque Argentina no necesita hoy convencer a los mercados porque no va a tener que ir a ellos en el próximo año y medio", resaltó.

Además, el ministro sostuvo que "en ese año y medio, la perspectiva es que la realidad vaya a ser muy contundente y que la Argentina va a poder refinanciar su capital probablemente a tasas de un dígito".

La primera emisión del stream tuvo a Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina, y a Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, en la conducción, mientras que los invitados fueron Caputo, y Liban Kusa, abogado especialista en temas tributarios.

