Inocencia Fiscal: para Juan Pazo, el esquema anterior fue un "régimen soviético"

El extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, manifestó su apoyo al nuevo esquema de inocencia fiscal y cuestionó con severidad el modelo de fiscalización previo, al que definió como un “régimen soviético” que presumía la culpabilidad generalizada de los contribuyentes.

“Era un régimen donde toda la informalidad deliberada y sofisticada no se perseguía y nos volvían locos a todos los ciudadanos”, expresó el exfuncionario en Radio Rivadavia, al describir un sistema que, según explicó, se concentraba en exigir información masiva y poco relevante.

En ese marco, detalló que las modificaciones impulsadas apuntan a suprimir registros innecesarios y regímenes informativos que obligaban al organismo a recolectar datos de gastos mínimos, desde consumos ínfimos con tarjeta hasta servicios básicos como electricidad y gas.

De acuerdo con lo planteado por Pazo en las declaraciones radiales, la iniciativa elevada al Congreso tiene como objetivo central ordenar el esquema impositivo y resguardar el ahorro legítimo de los argentinos.

“Pasamos de un régimen persecutorio donde todos eran culpables hasta que ARCA demostrara lo contrario a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes y libres de disponer el fruto de nuestro esfuerzo”, afirmó, al contrastar el paradigma anterior con el actual.

Según explicó el extitular del ente recaudador, la acumulación indiscriminada de datos terminaba por dificultar la detección de maniobras complejas de evasión. Bajo el nuevo criterio, señaló, ARCA podrá recurrir a la Justicia únicamente cuando se identifiquen movimientos financieros que no presenten respaldo o consistencia económica.

Entre los pilares de la nueva etapa, Pazo destacó la implementación de un régimen simplificado del impuesto a las ganancias, diseñado para automatizar las declaraciones juradas y preservar la confidencialidad de los consumos personales. A su entender, este mecanismo evita que un contribuyente promedio deba afrontar el mismo nivel de complejidad administrativa que una gran empresa o un actor económico de mayor escala.

“A partir de ahora, para quienes adhieran al régimen, se hacen anónimos los gastos personales. El sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar basándose en facturas y gastos deducibles, y el usuario simplemente revisa y edita”, explicó, al describir el nuevo procedimiento para la determinación patrimonial.

Formalización económica y acceso al crédito

Desde su perspectiva, el retorno a la economía formal resulta clave para que amplios sectores de la sociedad recuperen el acceso al financiamiento. “No puede ser que en este país vos te compras un par de zapatillas en 24 cuotas y una casa al contado; esto es lo que le permite a la gente este proyecto”, sostuvo, al vincular la formalización con una mayor disponibilidad de crédito y con la posibilidad de continuar en la reducción de impuestos.

En esa línea, subrayó que la administración actual consiguió una baja de la presión tributaria superior a los 2,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), un registro que, según indicó, no encuentra antecedentes en gestiones previas.

En el tramo final, Juan Pazo explicó que su salida del organismo, luego de dos años al frente de la gestión, respondió a una lógica de normalidad institucional y a la decisión de retomar su actividad en el ámbito privado. “Siempre dije que iba a acompañar en este proceso por dos años. Es bueno entender que la gente puede venir a aportar del sector privado al sector público y no que se eternice en un cargo”, señaló.

El extitular de ARCA también expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y describió el rumbo de las reformas en marcha como un cambio de carácter fundacional, orientado a garantizar que los ciudadanos puedan disponer con mayor libertad de los ingresos obtenidos por su trabajo.

