ARCA: las multas automáticas subirán 100.000% aunque Caputo prometió una solución más “flexible”

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los cuestionamientos sobre las multas automáticas que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará si se sanciona el proyecto de Inocencia Fiscal, y prometió una solución más “flexible” para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de plazo.

Actualmente, la multa del artículo 38 de la Ley 11.683 es de $200 para personas humanas y $400 para empresas. Con la reforma, esas mismas sanciones pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente, un aumento del 100.000%. En el caso de la falta de presentación de declaraciones juradas informativas, las sanciones se incrementan de manera sustancial y ahora oscilarán entre $5 millones y $10 millones, según la gravedad del incumplimiento.

Tras los reclamos públicos, Caputo utilizó su cuenta de X para aclarar la situación: "Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 dias hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa".

Caputo también remarcó: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.

El ministro resaltó que “es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”.

Proyecto de Inocencia Fiscal

El Gobierno anunció una serie de cambios pensados para que los argentinos que hayan optado por ahorrar en dólares físicos y los tengan “guardados bajo el colchón”, opten por reingresarlos al circuito legal y de esta manera lograr una remonetización de divisas. Con este proyecto, se busca "mejorar" la relación entre ARCA y los contribuyentes.

En el informe final que publicó el Consejo de Mayo, integrado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, funcionarios, legisladores, empresarios e industriales, se detalló que “el proyecto propone un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Su eje central es abandonar el esquema presuntivo y punitivo que trataba a los ciudadanos como potenciales evasores, para reemplazarlo por un régimen en el cual rige la presunción de inocencia”.

Cambios que busca introducir el Ejecutivo

Con respecto al proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, se contemplan una serie de cambios que apuntan directamente al Régimen Penal Tributario en busca de una simplificación del Procedimiento Tributario.

Subir los umbrales del régimen penal tributario: la evasión simple pasa de $1,5 millón a $100 millones. La evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones.

Extinguir la acción penal al pagar la deuda total antes o poco después de la denuncia.

Crear un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio debajo de $10.000 millones.

Actualización de multas: se ajustan los montos de las multas por omisión de deberes formales. Por ejemplo, la multa general del artículo 38 pasa de $200/$400 a $220.000/$440.000.

