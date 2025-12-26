Rebelión del Ticket: una ONG propuso que comercios muestren impuestos provinciales y municipales

La ONG Lógica lanzó la iniciativa “Rebelión del Ticket” y exhortó a los comercios de todo el país a visibilizar de manera voluntaria los impuestos provinciales y municipales en los tickets de consumo, en un contexto marcado por el rechazo o la demora de los gobernadores para adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sancionado en 2024, con el objetivo de brindar información adecuada y veraz a los consumidores sobre la carga tributaria que pagan.

La propuesta consiste en que los comercios muestren en los comprobantes de compra tributos como ingresos brutos y tasas municipales, aun cuando la provincia correspondiente no haya adherido al régimen o, en caso de haberlo hecho, sin esperar su reglamentación.

Matías Olivero Vila: “Mostrar los impuestos lleva a que tomemos conciencia fiscal”

Desde Lógica, una ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal, sostienen que esta visibilización puede realizarse sin violar normas locales y que apunta a transparentar el peso real de los impuestos subnacionales en el consumo cotidiano.

Un régimen vigente con adhesión parcial

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor fue sancionado en 2024 e impulsado por Lógica, y actualmente permite visibilizar tributos nacionales en los tickets, pero no así los provinciales y municipales.

A un año y medio de su aprobación, solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos adhirieron formalmente, aunque aún resta su reglamentación, mientras que Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en proceso de adhesión.

Según Lógica, los otros dieciocho gobernadores mantienen un “inaceptable silencio”, pese a que la adhesión sería obligatoria por el mandato constitucional de brindar información adecuada y veraz al consumidor.

El respaldo legal y los primeros antecedentes

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, afirmó que “la visibilización voluntaria puede hacerse porque no hay normas provinciales que lo prohíban”, y recordó que sí existían leyes nacionales que vedaban y sancionaban mostrar el IVA al consumidor final.

Según explicó Olivero Vila, esta viabilidad fue confirmada por autoridades de CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones, en respuesta a cartas enviadas por la ONG, y advirtió que prohibirlo a futuro “sería escandaloso por ir en contra de decir la verdad fiscal al ciudadano, de la Ley del Ticket y de la Constitución”.

Régimen de Transparencia Fiscal: a un año de la sanción todavía no hubo avances en la adhesión de las provincias

Como antecedente concreto, señaló que en el partido bonaerense de Tres de Febrero la tasa de seguridad e higiene ya se expone voluntariamente en supermercados, a propuesta del intendente Valenzuela, con una alícuota del 0,875%, una de las más bajas.

El impacto esperado y la experiencia comparada

Olivero Vila sostuvo que la visibilización voluntaria sería efectiva para frenar el descontrol de impuestos provinciales y municipales y citó como ejemplo el caso de Brasil, donde rige una Ley del Ticket desde 2012.

“Los impuestos no aumentaron más, fue como un techo. Ningún mandatario quería figurar en el ticket y en medios, agravando una situación insoportable”, explicó, y agregó que ese régimen fue impulsado por la sociedad civil, incluso en un contexto político adverso y con uno de los sistemas tributarios más complejos del mundo.

Transparencia fiscal: por qué Mendoza se convirtió en una excepción en Argentina

También recordó lo ocurrido en 2024 en Pilar, cuando se creó una tasa ambiental fija de $59 por ticket y los supermercados la visibilizaron voluntariamente, pese a las presiones para que desistieran, y planteó que una exposición de tasas más elevadas generaría una fuerte reacción ciudadana.

Desde Lógica proponen que los comercios y servicios al consumidor muestren en los tickets los tributos provinciales y municipales en porcentaje e importe, con una implementación gradual en todo el país, comenzando por las municipalidades más gravosas y sumando actores hasta diluir el “riesgo represalia”.

Por último, Olivero Vila afirmó que “una ‘rebelión del ticket’ en favor de la transparencia y ciudadanía” no implica desobedecer leyes, sino cumplir un mandato constitucional y una ley nacional, y remarcó que el costo de implementación para los vendedores sería ínfimo frente al impacto de futuros aumentos impositivos.

GZ / lr