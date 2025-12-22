Argentina tiene las tasas municipales más altas del mundo, según el titular de la ONG Lógica

El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, aseguró que “Argentina tiene las tasas municipales más altas del mundo”, basándose en un informe de carga fiscal del año 2023 de la Unión Industrial Argentina (UIA). El estudio realizado en 30 países en los que agrupó la información de distintos países con respecto a siete impuestos, de los cuales, en seis, “nuestro país se encuentra entre los más gravosos”.

El informe citado se hizo para tasas municipales de industrias y de ahí resultó que Argentina tiene las tasas municipales más altas del mundo. Según Olivero Vila esto se debe a que "somos los únicos, apenas acompañados por Brasil e Italia, que aplicamos tasas sobre ingresos totales”.

“Eso está mal conceptualmente, porque la tasa se tiene que calcular no sobre ingresos totales, sino sobre los costos del servicio recibido, porque eso es lo que define una tasa en comparación a un impuesto” señaló en tono crítico el reconocido tributarista que fue un impulsor clave del Régimen de Transparencia Fiscal en Argentina, logrando que se incluyera en la ley y promoviendo que los consumidores vean los impuestos (IVA, internos, etc.) detallados en sus tickets para generar conciencia fiscal y transparencia sobre la carga impositiva real.

Volviendo con el sector comercio, el abogado y contador señaló que aparecen tasas del 6% y del 6,5%, “eso es realmente un disparate”. Por otro lado, destacó que “están aplicando tasas municipales por encima de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Realmente se ha descontrolado”.

Diferencias entre tasas municipales e impuestos

En una entrevista radial del domingo 21 de diciembre, Olivero Vila destacó que “el impuesto es un pago que se hace sin contraprestación específica, como seguridad, educación, salud. La tasa tiene que haber un servicio individualizado, específico, y se calcula en base a los costos del servicio recibido”.

En esta línea, dijo que en la Argentina hay intendentes que “le cobran tasas a una empresa que está en su en su partido, en su municipio, según lo que facturó, para poder darle el servicio de seguridad, higiene o medio ambiente”.

Además, el abogado recordó la ley de transparencia fiscal, mencionando la necesidad de “visibilizar voluntariamente estas tasas en los tickets de consumo”.

“Es la decisión de las provincias, lo que allí se pide es para la visibilización obligatoria, pero nada quita, no hay ninguna norma que prohíba visibilizar voluntariamente las tasas municipales en los tickets”, dijo el titular de la ONG Lógica.

Por último, mencionó la importancia de que “la gente le reclame a su intendente, que lo sufra también el día de la elección”.

Mapa de tasas por municipio

El Gobierno nacional anunció la semana pasada, por medio del Ministerio de Economía, la presentación de un mapa interactivo en la web oficial, para poder acceder a las tasas que cobran cada uno de los municipios del país.

En el comunicado oficial informó que “con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”.

Con el objetivo de “comparar los datos actuales con las modificaciones que podrían introducir los municipios en sus ordenanzas en 2026”, señalaron en la misiva.

Además, detallaron que esta nueva herramienta “permite identificar aspectos relevantes tales como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones”.

El municipio de Pilar decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados al aplicar la Tasa de Protección Ambiental del 2% que rige desde el 1° de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos.

Según comentarios de tributaristas, la decisión impacta directamente en el ticket de compra y lleva a que los que compren en Pilar deban pagar un 2% más caros los productos. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue directo contra el municipio al alertar a los consumidores: "No compren en Pilar".

El ministro mantiene su cruzada con el aumento de las tasas municipales desde septiembre de 2024 cuando reapareció la polémica luego de aumentos de tasas comunales en varios municipios del Conurbano bonaerense. Caputo criticó esos incrementos —alegando que muchas tasas no guardaban proporción con servicios prestados— y acusó a los intendentes de “obstaculizar la baja de la inflación".

Ya en enero de este año, el choque escaló y el titular de Hacienda formalizó su ofensiva y envió una carta a los 23 gobernadores solicitando que los municipios derogaran tasas que considera “ilegales o arbitrarias”. Como reacción, más de 500 intendentes firmaron un documento de repudio colectivo en el que lo acusaron de un “avance inconstitucional sobre la autonomía municipal”.

GZ / lr