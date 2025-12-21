Caputo volvió a la carga contra los intendentes por las tasas municipales

En medio de lo que el Gobierno planeaba iba a ser una victoria en el Congreso con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el ministro de Economía volvió a enfrentarse a los intendentes por los impuestos. Publicó un informe con un “semáforo” de las tasas de los municipios de las provincias y algunos intendentes salieron a responderle.

Por Twitter, la cuenta oficial del Palacio de Hacienda subió un mapa con el detalle de cuánto cobra cada municipio del país. El documento fue citado por el ministro: “Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo. Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema. Muchas gracias”.

La flamante diputada bonaerense Mayra Mendoza le criticó que el ministro “hunde deliberadamente la economía” y “profundiza el endeudamiento, que se paga con recortes en salud, educación, seguridad, ciencia; todo lo cual pasa a recaer sobre los municipios”. “Mientras todo esto pasa, y justamente para distraer, pierden el tiempo con una web para ‘publicar las tasas municipales’, atacando a quienes día a día contienen en el territorio los desastres que él y el presidente Javier Milei hacen. Mafiosos e impresentables”, le respondió la intendenta de Quilmes en ejercicio de licencia. “Deberían cuidarnos más a los gobiernos locales, porque es en parte gracias a que nosotros y nosotras hemos seguido cerca de la gente que esto se sostiene. Para eso hay que perder menos tiempo en streams haciendo el papel de adolescente tardío que hace Toto permanentemente”, remató Mendoza.

Al día siguiente Caputo atacó por redes directamente al jefe comunal de Lanús. “Los ‘progresistas’ se ocupan de progresar ellos y sus amigos, a costa de los que menos tienen”, dijo al levantar la publicación del legislador porteño libertario Juan Fernández que llamaba “degenerado fiscal” a Julián Domínguez. El mandamás que también pertenece a La Cámpora le respondió: “Ya que quiere hablar de alimentos, le cuento que en estos dos años las raciones de comida que cubrimos en nuestros barrios desde el municipio se duplicaron a causa de sus políticas de hambre”.

Caputo volvió a la carga con el tema la semana anterior, cuando se enfocó en el aumento de el gravamen que Pilar le cobra a los grandes supermercados. En una entrevista con Clarín, el intendente Federico Achával explicó que “para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA”. “Los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para ser frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno”, detalló.

Entre los municipios que figuran en el semáforo se encuentra Esteban Echeverría, con un “amarillo” para la tasa que le cobra a entidades financieras. “Cuando anunciaron el cierre de sucursales del Banco Nación, Fernando Gray se reunió con el presidente de la entidad para notificarlo de una reducción del 50% y pedirle una nueva sucursal para el distrito”, respondieron desde el municipio ante la consulta de PERFIL. “Nosotros tenemos el programa de exención impositiva más ventajoso del país: 100% en todas las tasas por 10 años. Además, no cobramos impuesto al consumo del combustible”, comentaron.

El ministro publicó el reporte el miércoles para ir a fondo en la agenda libertaria en lo que parecía la antesala de un triunfo tras otro en el Congreso nacional. Sin embargo, el Presupuesto 2026 no pasó de la Cámara de Diputados con la eliminación del financiamiento a universidades ni de la emergencia en discapacidad y en el Senado debieron postergar el debate por la reforma laboral.