El liderazgo femenino en las empresas es bajo, pero reconocido

El liderazgo femenino en empresas argentinas ronda el 18% y todavía queda mucho por hacer: esa fue una de las reflexiones que surgieron durante la apertura de la entrega de premios a mujeres destacadas en el ámbito empresarial, que busca precisamente reconocer estos roles para visibilizar el aporte que representan para una compañía.

Cristina Lorenzo, vicepresidenta de Customer Success en Oracle Latam y Former Managing Director de Oracle Argentina,recibió el “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2025”, que se entregó por novena vez consecutiva por WomenCorporateDirectors (WCD) Capítulo Argentina, una organización internacional que tiene presencia en 39 países y de la que KPMG es Global Lead Sponsor. También se entregaron distinciones por trayectoria, labor en equidad de género e innovación, y se organizaron diferentes paneles de debate.

“Según los cálculos del Foro Económico Mundial, al ritmo actual se necesitarán 123 años para alcanzar la igualdad de género. El liderazgo diverso aporta a una organización distintas miradas, conocimientos y experiencias”, comentó Andrea Pastrana, socia de KPMG, quien además anunció que en 2026 se realizarán dos ediciones (una en cada semestre) de la capacitación “NextBoard: tu próximo paso para integrar un directorio”, organizado por WCD, la Universidad del CEMA (Ucema), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y KPMG Argentina.

“El reconocimiento que estamos dando hoy ayuda a dar visibilidad y a celebrar las carreras profesionales de mujeres maravillosas. Esto inspira a que otras mujeres sigan este camino, a tener la sana ambición de llegar a ser líderes”, concluyóAndrea Peña Niño, Country Sales Manager Argentina de United Airlines.