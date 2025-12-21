domingo 21 de diciembre de 2025
ECONOMIA
balanza comercial

El superávit sería de US$ 7.500 M menos que en 2024

El superávit comercial podría cerrar con US$ 11.400 millones en 2025. El guarismo implicaría una reducción respecto a los US$ 18.928 millones registrados en 2024. El resultado positivo de este período estuvo sostenido por el sector energético, que representó el 73% del excedente de todo el intercambio comercial del país. El boom de importaciones, sobre todo en el rubro de bienes de consumo, impactó en la disminución de la balanza de comercio exterior. Esto también se vio reflejado en el aumento de la cantidad de empresas importadoras.

Boom de importaciones. Las compras al exterior alcanzaron US$ 70.235 millones en el año. | AFP
Gonzalo Martínez
La balanza comercial estuvo afectada este año por la apertura comercial impulsada por el Gobierno, que generó un boom de importaciones. Entre enero y noviembre, el intercambio con el exterior arrojó un superávit de US$ 9.343 millones. Sólo alcanzó el 55% del que se consiguió en igual período del año anterior, cuando totalizó US$ 17.246 millones.

El menor saldo positivo se debió en gran medida a Vaca Muerta. La balanza energética arrojó un superávit de US$ 6.911 millones entre enero y noviembre. Es decir, representó el 73% del excedente de todo el intercambio comercial del país.

El año terminaría en total con US$ 11.400 millones a favor, de acuerdo a estimaciones de Abeceb. “El saldo comercial tiene espacio para ser más holgado hacia fin de año, en un escenario donde los efectos de medidas extraordinarias se difuminan y las exportaciones crecen por encima de las importaciones”, señaló el informe de la consultora que dirige Dante Sica.

De concretarse, el guarismo implicaría US$ 7.528 millones menos que el registrado el año pasado por US$ 18.928 millones, lo que evidencia el impacto del boom de importaciones que se observaron durante 2025. Las compras al exterior totalizaron US$ 70.235 millones hasta noviembre, un incremento del 26,7% respecto a los US$ 55.408 millones del mismo período del año pasado.

Por su lado, las exportaciones acumularon en los once meses del año US$ 79.592 millones. Aumentaron sólo 9,5% frente a 2024, cuando representaron US$ 72.654 millones.

Al interior de las importaciones, el rubro de bienes de consumo alcanzó un récord histórico de US$ 8.376 millones en los primeros nueves meses y superó por 25,3% al pico anterior registrado durante el macrismo en 2018, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Eso llevó a un incremento de nuevos jugadores en el sector: hay 9.325 nuevas empresas importadoras de bienes terminados respecto a 2023, un salto del 70% en la cantidad de operadores en la Aduana.

Los casos más gráficos son el de electrodomésticos, donde las importaciones se dispararon un 217,7% frente a una caída de la producción local del 25,7%, y el sector textil, que vio crecer el ingreso de ropa extranjera un 61,8% mientras la fabricación nacional se contrajo un 18,9%.

