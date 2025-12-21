El consumo en supermercados cayó el 3,3%

El consumo no repunta. Las ventas en supermercados y autoservicios bajaron un 2,4% en noviembre y en el acumulado del año cae un 2,8%.

En el caso de los hipermercados, la actividad se redujo un 5,3% en el año. En estos comercios, los alimentos registraron un derrumbe del 7,4% en el anteúltimo mes de 2025 y entre enero y noviembre la merma es del 3,3%, según datos de la consultora Scentia. En tanto, las bebidas sin alcohol se desplomaron un 13,4% hasta noviembre.

El sector mayorista es otro de los golpeados: cayó un 7,6% interanual y acumula un retroceso del 5,5%.

Por su parte, el e-commerce registra en 2025 una suba del 12,3% respecto a 2024, según un informe de Kantar. El canal online ya representa el 25% del total de ventas de las compañías asociadas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Esto se podría llegar a proyectar al 5% o 6% del consumo privado de la economía argentina.