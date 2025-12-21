Cerraron más de 20 mil empresas desde que asumió Milei

Desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025 han dejado de operar 20.134 empresas en todo el país y se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande sobre la base a datos oficiales.

Con la única excepción de Neuquén, todas las jurisdicciones presentan un saldo negativo en sus unidades productivas. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con la pérdida de 5.335 unidades, seguida por Córdoba (3.457), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.397) y Santa Fe (2.238).

En términos sectoriales, el rubro de servicios de transporte y almacenamiento se posiciona como el más golpeado, con una caída de 4.851 unidades productivas en la gestión libertaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde que asumió Javier Milei en la presidencia, se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados bajo la actual gestión libertaria. El sector más afectado ha sido la construcción, con una caída de 64.100 empleados, seguido por la industria, que se achicó en 47.900 trabajadores.

A pesar de este escenario de destrucción de empleo formal, los datos del mercado de trabajo del tercer trimestre de 2025 del Indec muestran una curiosa paradoja: la tasa de desempleo bajó al 6,6%. Sin embargo, el IAG aclara que este descenso no se traduce en una mejora de la calidad de vida.

El estudio destaca que “el 84,5% de los nuevos puestos de trabajo son informales”, lo que indica que la actividad económica actual está siendo traccionada por puestos de baja calidad y desprotegidos.