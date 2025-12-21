El Gobierno reducirá su deuda previsional con La Pampa

El director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmaron un convenio de financiamiento para que el Estado Nacional reduzca la deuda previsional con la provincia.

El acuerdo fue por $ 62.500 millones corresponde al financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales. El monto se fundamentó en las auditorías realizadas entre los equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

“Este acuerdo responde a la legalidad y legitimidad del reclamo del Gobierno provincial, pero se sustenta principalmente en la coherencia y constancia para sostenerlo utilizando todos los mecanismos institucionales a su alcance”, plantearon desde la agencia de noticias de La Pampa. En primer lugar, hacen referencia a la vigencia de la Ley 27.260, que sentó las bases para definir un esquema de financiamiento para las provincias que no traspasaron sus regímenes previsionales a la órbita nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, se apoyan en la decisión provincial de adherir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Gobierno Nacional. En este ámbito se tramitan todas las demandas por deudas nacionales y en el que se concreta el presente acuerdo. Por último, citaron el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo mandato de conciliación propició el acuerdo.

El monto acordado será transferido en cuotas. Inicialmente enviará Nación $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero. A los municipios y las comisiones de fomento de la provincia le corresponden el 11,73 % de los pagos recibidos. Estas sumas les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES.

A lo largo del año, el Gobierno nacional suscribió convenios similares. Con Córdoba acordó la suma de $ 60 mil millones a pagar en 12 cuotas, mientras que con Entre Ríos convino transferir $ 48 mil millones en 8 cuotas.

Desde que asumió Javier Milei la presidencia, la ANSeSsuspendió el envío de fondos a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación durante la década del 90. El tema ha sido materia de controversia política en los primeros momentos de la administración libertaria y luego pasaron a una instancia de negociación que no emncontró salida. Después algunas provincias decidieron avanzar con una ofensiva judicial y otros mantuvieron nuevas instancias de interlocución política, pero sin resultados concretos. El tema impactó una y otra vez en el Congreso y fue parte de las urgencias más importantes para los gobiernos provinciales con cajas previsionales propias. El tema llegó a ser parte de los reclamos de los 24 gobernadores cuando decidieron presentar dos proyectos en el Congreso para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional por ley y también repartir la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Si bien los reclamos previsionales de las provincias son distintos, el tema sobrevoló cada reclamo y en el útimo año encontró otro cauce, pero a partir de las sentencias que distintos distritos consiguieron para obligar a la Nación a negociar y pagar. Durante casi dos años, en la ANSeS no entregaron un sólo peso.