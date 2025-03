Todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán detallar en el monto correspondiente al IVA contenido a partir de mañana martes 1° de abril, según una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen de transparencia fiscal comenzó a aplicarse en enero de 2024: en una primera etapa, la medida obligó a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales

La medida no alcanza a los monotributistas que seguirán facturando de la misma forma.

El incumplimiento de estas obligaciones estará sujeto a la sanción de clausura de 2 a 6 días del establecimiento, según lo dispuesto la Ley de Procedimientos Fiscales.

Cada ticket o factura deberá llevar la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”.

En cada factura los consumidores deben poder observar en un apartado específico el monto de IVA incluido en el precio final y, de corresponder, otros impuestos nacionales indirectos (solo internos).

1) ¿Cuál es el objetivo del régimen de transparencia fiscal?

A través de la Resolución General 5614/24, se busca reafirmar el compromiso del gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad.

2) ¿Para quiénes rige la obligación?

A partir del 1 de abril, todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán correspondiente al IVA contenido. detallar en el monto

No obstante, es importante aclarar que quienes emitían comprobantes a través de facturación electrónica con sistemas del organismo como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya contaban con la posibilidad de discriminar el IVA en sus tickets de compra.

No obstante, es importante aclarar que quienes emitían comprobantes a través de facturación electrónica con sistemas del organismo como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya contaban con la posibilidad de discriminar el IVA en sus tickets de compra.

3) ¿Están obligados los monotributistas a cumplir con esta nueva obligación?

No, la medida no incluye a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.

4) ¿Qué tipo de sanción se aplicará a quienes no cumplan con la obligación?

El incumplimiento de estas obligaciones estará sujeto a la sanción de CLAUSURA de 2 a 6 días del establecimiento, según lo dispuesto la Ley de Procedimientos Fiscales. A partir de su implementación,

5) ¿Cómo debe visualizarse en el ticket o factura de compra?

Cada ticket o factura llevará la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”. Los consumidores podrán observar en sus facturas un apartado específico donde se detalla el monto de IVA incluido en el precio final y, de corresponder, otros impuestos nacionales indirectos (solo internos)

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor fue impulsado por Lógica, una ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad.

En 2023, esta entidad le propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar este régimen, firmado por Javier Milei (también por Bullrich y Schiaretti), quien ya como presidente lo honró en la ley 27.743 de Medidas Fiscales. En dicha ley se invitó a las provincias a adherirse al régimen para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Aunque no se preveía un plazo, era esperable que lo hicieran para el 1ro de abril, para la plena y uniforme aplicación del régimen.

Sin embargo, los dos renglones para los tributos provinciales y municipales en el ticket permanecerán por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo a adherirse, aunque hay un par que están a punto de hacerlo.

El 16 de enero Lógica le envió una carta a los 24 gobernadores recordándoles el plazo del 1ro de abril y con dos preguntas: si va a impulsar la adhesión a este régimen y si aplicará sanciones a los comercios que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se haya adherido. CABA, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones son las primeras que la contestaron declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones. El 17 de marzo Lógica envió una segunda carta a los otros 19 gobernadores, informándoles que continúa a la espera de la respuesta y que estará lanzando acciones de comunicación que destacarán las provincias que hayan adherido al Régimen como también las que no lo hagan. Sería inminente la adhesión de Chubut y Entre Ríos, vía leyes provinciales. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de ley de adhesión, todos por la oposición de cada provincia, el primero de ellos en enero de 2024 (Río Negro).

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, celebró que siga avanzando el regimen de transparencia fiscal y sostiene que "con este Régimen se terminan 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y del ocultamiento de los demás impuestos a lo largo de la cadena productiva". De acuerdo a su mirada, "el saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y probablemente el ciudadano lo tomará en cuenta para su voto en la oferta electoral de este año”, mencionó a PERFIL.

Además, señaló que la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible. "Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando", aseguró.

"Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla. En este caso es sólo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es una invitación-exhortación", aseguró.

Según recordó Olivero Vila, las provincias tuvieron más de nueve meses para adherirse. Incluso lo pueden hacer en un día, vía decreto provincial, porque no están modificando impuestos. "No hay razón para estar dejando estos dos renglones vacíos en los tickets. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil”, indicó.

Finalmente, comentó que estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades. "El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos y pase a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.”

