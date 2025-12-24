La confesión de Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Kicillof: "En corridas bancarias, abracé inodoros y vomité en el ministerio"

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, reconoció: “Yo abracé inodoros en el ministerio de Economía. En corridas cambiarias, he ido a vomitar. Vomité y sin haber tomado nada. Solo mirando la pantalla”.

En un canal de streaming, el economista se sinceró: “Yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide ir a la función pública a tratar de arreglar esto. Porque la verdad hay un componente, más allá del partido y de la ideología que tengas, en el que estás arriesgando tu persona, tu prestigio personal, y tu profesionalismo, para un país que es un toro muy difícil de domar”.

El economista ya había sido noticia a comienzos de noviembre, cuando propuso crear un nuevo impuesto para las personas que extraen dinero en efectivo y lo presentó como una manera efectiva de reemplazar el Impuesto al Cheque. Entonces, el presidente Javier Milei salió al cruzarlo acusándolo de “ladrón”.

El exviceministro de Economía explicó su postura: “Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo de manera tal que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900”.

Para profundizar su idea, el socio fundador de la consultora PxQ dio más detalles de su plan: “El consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados”.

El economista afirmó que “la idea es buscar una forma de promover la formalización. Ahora que estamos discutiendo economía informal, reforma laboral, qué sé yo. La idea completa es, palo y zanahoria, eliminar el impuesto al cheque, que es una penalidad a la economía formal, y reemplazarlo por un impuesto al efectivo. La medida está pensada para que, en términos de presión tributaria, sea neutra para la economía en su conjunto, pero le bajás la presión fiscal al universo formal y le subís y le dificultás la vida al universo informal”.

Emanuel Álvarez Agis

La crítica de Javier Milei contra Álvarez Agis

En sus redes sociales, el presidente escribió: “Kirchnerista = ladrón. El que fue viceministro de economía de (Axel) Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”.

Javier Milei acusó de ladrón a Emanuel Álvarez Agis

El referente libertario Agustín Romo se sumó al cuestionamiento diciendo: “Los kukas quieren poner un impuesto al efectivo. Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”.

