Álvarez Agis sobre los insultos de Milei: "El Presidente cree que de esa manera acumula más poder"

El economista Emanuel Álvarez Agis aseguró que el presidente Javier Milei cree que con insultos "acumula más poder" y "genera más respeto".

Además señaló que siente "tristeza" y que "tenga estos niveles de agresividad y falta de respeto nos pone en un país más complicado de vivir".

"Mi impresión es que él es el primero que está lastimando la investidura presidencial y que deberíamos evitar hacer, algo que ya se hizo en el gobierno de Macri, y muchísimo en el gobierno de Alberto Fernández", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

"Sinceramente siento pena por este país que quiero mucho. Yo no creo que lo hayan votado para decir insultos cada dos por tres, pero bueno es la decisión del Presidente", concluyó.

Fallo sobre YPF

Álvarez Agis calificó al fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó a la Argentina transferir el 51 por ciento de las acciones Clase D de YPF a los fondos que ganaron el juicio por la estatización de la empresa en 2012, como un "precedente internacional peligroso".

"Esa es una de las razones por las que en este juicio se están presentando otros países apoyando la posición de Argentina tales como Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay", ejemplificó.

"La decisión de no hacer una oferta al 49% no es que charlamos con Axel (Kicillof) un día a la noche y dijimos ´vamos para adelante, ¡Viva Argentina!´. No. Está avalada por la propia jurisprudencia argentina, por los mejores estudios de abogados del país, internacionales y por la propia fuerza jurídica del Estado", argumentó el exviceministro de Economía.

Y luego prosiguió: "Tuvimos que tomar una decisión que no nos gustó: estatizar YPF. ¿Por qué? Porque creíamos que era un mal menor para un bien mayor. No es que estatizamos YPF y nos pusimos a regalar la nafta, y triplicamos el sueldo de los petroleros".

Discusión

También recordó que "el Estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta que hay que hacerle al 49% de los accionistas minoritarios, hay que hacerla en la moneda de curso legal de la Argentina, en pesos".

"Ahora la jurisprudencia norteamericana dice que cuando vos tenés un fallo en contra el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo", aclaró.

"En el momento que nosotros pagamos 51 mil millones de dólares por YPF, si les prestáramos atención a lo que dice la jueza y le ofreciéramos el doble a los accionistas minoritarios, tendríamos que haber hecho una oferta por escrito de 44 mil millones de pesos", explicó.

"Divididos por tipo de cambio del fallo en contrario que tuvo Argentina, año 2023, da 125 millones de dólares", detalló el exfuncionario.

"La discusión de que hay que pagar 16 mil millones de dólares es un título para los diarios de gente que lo dice ni siquiera por malicia, es peor por ignorancia", finalizó Álvarez Agis.