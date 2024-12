Emmanuel Álvarez Agis: "Cada decisión que toma el Gobierno nos acerca más a Angola que a Noruega"

Al año de la asunción de Javier Milei , el economista Emanuel Álvarez Agis brindó un crudo análisis del panorama económico del país en un especial organizado por Cenital. Agis puso en discusión el modelo económico adoptado y su impacto en la vida de los argentinos.

“Cada decisión que toma el Gobierno nos acerca más a Angola que a Noruega”, aseguró el economista al analizar las políticas implementadas por la administración Milei. Según su diagnóstico, el control de la inflación, si bien es un logro destacable, no ha traído consigo una mejora del poder adquisitivo.

“La gente votó a Milei no con la mirada puesta en la inflación en sí misma, sino como herramienta para recuperar poder adquisitivo. El poder adquisitivo está tan mal como el último trimestre del año pasado”, enfatizó.

Según Álvarez Agis, la inflación controlada no necesariamente garantiza una mejora en la calidad de vida de la población. “Empezamos a entrar en un régimen macroeconómico donde aprendimos a fuerza de golpes que era difícil llegar a fin de mes con inflación de dos dígitos, pero también lo es con una inflación de un dígito anual”. El economista remarcó que, para revertir esta situación, es imprescindible mejorar la productividad y recuperar el poder adquisitivo. Sin embargo, destacó que “los salarios están 3% abajo respecto de noviembre del año pasado”.

El modelo de Javier Milei: desregulación y apertura

El economista también señaló discrepancias fundamentales con el modelo de mejora de productividad del Gobierno, que combina desregulación económica y apertura comercial. Además, criticó los cambios realizados por Milei en su programa económico tras asumir la presidencia. “Un programa ortodoxo implica ajuste fiscal y suba fuerte de las tasas de interés. Este programa tiene ajuste fiscal, pero la tasa de interés está por debajo de la inflación y el dólar no es libre, es controlado. Eso lo vuelve un programa heterodoxo”, sostuvo.

En cuanto al sector exportador, Álvarez Agis prevé que habrá un aumento en las exportaciones, pero cuestionó su impacto en el nivel de vida de la población. Utilizó como ejemplo los modelos de Noruega y Angola para ilustrar los riesgos y oportunidades de una economía basada en la exportación de recursos naturales.

“Con cada decisión que toma, el Gobierno nos acerca más a Angola que a Noruega”, afirmó. “El esquema del Régimen de Ingreso por Gas e Hidrocarburos (RIGI) está literalmente tomado del modelo de Nigeria y Angola para petróleo y gas”.

Según el economista, el aprovechamiento de recursos naturales como Vaca Muerta, el litio y el cobre podría convertir a Argentina en un país de grandes exportaciones, pero sostuvo que el beneficio de estas exportaciones depende de una macroeconomía sólida y una estructura tributaria adecuada que fomente el desarrollo interno. En una reciente entrevista con Jorge Fontevecchia , amplió esta reflexión:

“Para que a un país le vaya bien, las exportaciones per cápita tienen que ser altas. Solo con el activo de petróleo y gas de Vaca Muerta la Argentina tiene un montón de recursos para exportar. Hay dos países que tienen niveles de petróleo y gas per cápita altísimos, incluso más altos que lo que Argentina puede tener sumando el litio, el cobre y el campo. Uno es Noruega y el otro es Angola. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un petrolero en Noruega recibe dólares de la exportación de petróleo, los vende contra Coronas, toma la moneda doméstica de Noruega, la deja en el banco y hace un plazo fijo o se pone a aumentar la inversión en otro sector.”

“Cuando la misma compañía tiene que invertir en Angola, nunca toca con sus dólares el territorio de Angola. La inversión ocurre totalmente offshore. Si tiene que comprar equipos para hacer una perforación, toma sus dólares en Nueva York y los manda a Alemania. Compra el equipo en Alemania y lo manda directo a Angola. El equipo extrae el petróleo y la compañía le pide al comprador que en lugar de pagarle en Angola, lo haga directo en Nueva York. Vivir en Angola no está tan bueno como vivir en Noruega.”

“Con una economía dolarizada, la Argentina podría exportar a full Vaca Muerta, litio y cobre. El problema va a ser vivir en Argentina. Porque ese esquema lleva a un modelo tipo Angola, Nigeria o Ecuador, donde no está muy bueno vivir. ¿Cuál es la clave para que esos recursos naturales ‘derramen’? Primero, que tengas una macroeconomía sólida, implica que el peso sea una moneda fuerte y confiable. Segundo, que tu estructura tributaria implique un nivel de imposición que no espante a las inversiones y que no te genere una dinámica donde vos no cobres nada.”

“Una exportación petrolera, de gas o de litio no derrama mucho, pero los países que logran construir países inclusivos, con buenos niveles de consumo, con buenos niveles de distribución de ingresos, en base a la exportación de ese tipo de recursos naturales son países con altos impuestos. Por eso te doy el ejemplo de Noruega, donde la alícuota máxima del impuesto a las ganancias es del 50%.”

