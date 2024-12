Emanuel Álvarez Agis: “Cometimos el error de creerle a Milei lo que dijo en campaña”

El ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, remarcó la importancia de que se haya bajado la inflación y cuestionó que el ajuste recaiga sobre los jubilados. “Si vos cargás el ajuste sobre el jubilado, lo único que puede hacer esa persona es reducir su nivel de consumo. Entonces, el ajuste no le pega solo al jubilado, sino a la panadería que le vendía bizcochitos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Emanuel Alvarez Agis es economista y director de la consultora PxQ. Fue Viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015. Previamente fue subsecretario de programación macroeconómica entre 2011 y 2013. También fue representante del Estado en empresas como Pampa Energía, Banco Macro y Edenor. Además, se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de las Naciones Unidas.

Se cumple un año del gobierno de Javier Milei. Nos interesa conocer una evaluación tuya, claros y oscuros de la economía argentina este año.

Claramente el tono de la discusión lo pone el gobierno. Y el gobierno lo que dice es que todo el mundo esperaba que para esta altura del partido la inflación estuviera en el 5% mensual y esta abajo de 3%. Y eso demostraría que estaban todos equivocados y que el gobierno estaba en lo correcto.

Yo creo que lo que pasó es que hubo un cambio muy importante en el programa de gobierno respecto de lo que uno esperaba en función de los anuncios de campaña. El presidente en campaña dice “el peso es excremento” y en su primer año de gestión el peso es la moneda que más se fortaleció en todo el mundo. O sea que pasamos de un peso que iba a ser excremento a que el peso se fortalezca como hemos visto pocas veces.

No hay programa económico libertario en el mundo. Pero uno, entendiendo, que es parte de la retórica de campaña, esperaba un programa ortodoxo. Es decir, un ajuste muy importante del gasto público y una suba muy importante de la tasa de interés. En los programas ortodoxos el resultado más probable cuando vos tenés una inflación alta es que tengan un impacto recesivo muy grande que la inflación tarde mucho en bajar. Incluso los propios ortodoxos dicen que si la inflación es 200% anual, menor es que seamos un poco heterodoxos en el programa.

El programa de Milei baja el gasto, entonces uno podría pensar que es un programa ortodoxo. Ahora, respecto de la tasa de interés, respecto de la política monetaria… ¿pone una tasa de interés en las nubes y eso seca la economía? No. La tasa de interés real del programa de Milei es negativa. Por otro lado tiene cepo, el dólar no es libre. Entonces, si yo tuviera que clasificar el programa de Milei diría que es un programa heterodoxo. Esto no significa que sea de izquierda, ni “woke” ni “progre”. La convertibilidad era un programa de un gobierno neoliberal de carácter heterodoxo porque fijaba el precio del dólar y, por otro lado, los superávit gemelos de Néstor Kirchner eran pilares ortodoxos de un gobierno nacional y popular.

Si vos me hubieras dicho que Milei iba a bajar el gasto, mantener el cepo, que después de devaluar 20% iba a devaluar un 2% mensual y que la tasa de interés iba a ser negativa; yo te hubiese dicho que la inflación iba a ser de entre el 2% y 3%. Entonces, los que hoy el presidente llama 'mandriles' cometimos el error de creerle lo que dijo en campaña. Dado lo que hizo Milei es razonable que la inflación haya bajado hasta donde bajó. El problema es que nos pusimos muy caros muy rápido y eso en Argentina siempre es una señal amarilla.

En la primera reunión con los gobernadores, Milei dijo que este plan es una porquería y no es lo que él quiere hacer. Entonces, es el plan de Toto Caputo y como funciona Milei lo deja…

Lo que está diciendo Milei es “no importa si es la motosierra, el serrucho o el martillo, la verdad que la inflación bajó y gente me votó para eso”. Incluso creo que el presidente percibe que la gente lo votó para bajar la inflación, a pesar de que el ajuste no lo esté pagando la casta.

En esto hay una gran confusión. Porque buena parte de la pregunta que circula es cómo puede ser que la gente esté soportando este nivel de ajuste. Y al hacer esa pregunta uno da por sentado que el año pasado no había ningún ajuste y que esto era una fiesta de consumo y redistribución del ingreso. Y tenemos que entender que cuando un cartonero junta un par de cartones y los vende con una inflación del 10% mensual, si no sale corriendo a comprar un litro de leche y espera 30 días, pasa a comprar 10% menos de leche.

En cambio, un rico que cobra a principios de mes y deja su plata en un plazo fijo UVA o se compra un instrumento atado por inflación, probablemente a fin de mes compra 5% más. Por eso los economistas decimos que la inflación es como un impuesto que afecta más a los pobres.

Entonces, si Milei bajó la inflación, al final del día le bajó los impuestos a los pobres. Eso se combina con otros aspectos del programa que para mi son muy negativos. Un cuarto del ajuste lo pagan los jubilados. Y ahora con la eliminación de los remedios en el PAMI, un poco más.

Ahí hay que darle la derecha al presidente porque cuando él presentó la Ley Bases originalmente tenía un aumento de retenciones y un impuesto a las ganancias más agresivo que el que finalmente salió. Nuestros representantes en el Congreso decidieron, de la mano de las presiones de los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, no aumentar las retenciones después de la devaluación de 120%. Y el presidente dijo, bueno, si ustedes no quieren que lo paguen 6 compañías que exportan soja, lo van a pagar 8 millones de jubilados que reciben remedios desde el PAMI.

Yo creo que la Argentina tenía que hacer un ajuste fiscal porque se había quedado sin dólares después de una de las peores sequías de nuestra Historia. La diferencia entre ser heterodoxo, ortodoxo, de izquierda, derecha, “woke”, libertario o lo que sea es discutir quién paga el ajuste. Y no solamente por una cuestión ética, moral, sino por una cuestión de eficiencia económica.

Imaginate que vos decis, nos quedamos sin dólares y hay que hacer un ajuste. Tenemos que decidir si el ajuste lo paga un jubilado o si el ajuste lo pagamos vos o yo, Jorge, que seguramente algún manguito a fin de mes nos sobra.

Si vos cargás el ajuste sobre el jubilado, lo único que puede hacer esa persona es reducir su nivel de consumo. Entonces, el ajuste no le pega solo al jubilado, sino a la panadería que le vendía bizcochitos. En cambio, si nos lo hubiesen cobrado a vos o a mi, en vez de ahorrar 100 dólares a fin de mes, vamos a ahorrar 30 porque nos subieron el impuesto a bienes personales o ganancias.

Eso, no solo es justo desde el punto de vista ético o moral, sino que además es más eficiente. Porque cuando nosotros ahorramos menos, no jodemos a nadie. En cambio, si un jubilado consume menos, jode a toda la cadena que tiene atrás.

Entonces, este presidente cobra los remedios del PAMI y no nos cobra bienes personales a los ricos. Eso a mí no me gusta, pero el que gana las elecciones elige la distribución del peso y la magnitud del ajuste. Y la gente el año que viene votará si pesa más la alegría de que haya bajado la inflación o la tristeza de que el ajuste haya caído sobre las personas que cayó.

Me pregunto si la baja del consumo no es parte del plan para que baje la inflación…

Yo creo que eso es un poco el resultado de lo que Milei tenía en la cabeza versus lo que terminó pudiendo negociar con el Congreso. Los economistas solemos decir que los ajustes fiscales más eficientes, y esto lo avalan varios estudios del FMI, suelen ser los que suben impuestos, no los que bajan gastos. Más eficientes en términos de resultados. Cuando el presidente manda la Ley Bases nos enteramos de que en realidad la motosierra tenía adentro nada más que 15 mil millones de dólares de reducción del gasto y el resto venía por el lado de la suba de impuestos.

Entonces, era un ajuste de cinco puntos del producto, 3 de baja del gasto y 2 de suba de impuestos. Ya no es tan poco eficiente como pensábamos al inicio, donde el ajuste estaba todo recargado del lago del gasto

Ahora, cuando va al Parlamento se encuentra con que le dicen que no suba las retenciones. Aclaro, soja, aceite, pero también para el resto de la economía porque originalmente la Ley Bases implicaba retenciones para todos los productos de exportación.

Por otro lado, el ministro Caputo había propuesto un retorno del impuesto a las ganancias con un mínimo no imponible de un millón de pesos. Y finalmente en el Congreso sale un mínimo de 2 y medio más o menos.

A mi, el programa de Milei no me gusta por razones ideológicas y técnicas. Ahora, “al César lo que es del César”. Nuestra clase política no está a la altura de las circunstancias, porque en vez de discutir, si se deben reducir los remedios del PAMI, nos ponemos a subirle el IVA a los productores de Tierra del Fuego. La política está en una especie de cumpleaños.

Y por otro lado, con qué legitimidad podría discutir el Congreso la estructura impositiva argentina si durante los cuatro años durante el gobierno de Alberto Fernández estas cosas no se corrigieron. En vez de subir el impuesto a las ganancias, en una medida de populismo horripilante se eliminó.

Se quiso discutir el régimen de Tierra del Fuego y terminó un “siga siga” en el Congreso bastante bochornoso. La ley de software, que podría haber tenido una versión más acorde a lo que hoy es la industria tecnológica en argentina, durmió todos los proyectos que había. Entre eso y que la casta lo único que viene haciendo es duplicar la inflación cada vez que le toca gobernar… Cristina llega hasta un 25%, Macri la lleva al 50%, Alberto la pone en 100%, después lo pone de Ministro a Massa que pone al 200%.

Y bueno, ahora Milei logra una inflación del 3% y parece que está para el Premio Nobel de economía. Mi impresión es que la vara está bastante baja.

Finalmente, ¿el plan económico es el del PRO y no el de La Libertad Avanza?

Si le tomamos examen a Milei y nos preguntamos si este es un plan económico libertario, la respuesta es no, ni de cerca. Después, uno se pregunta si era lo que había que hacer. Y yo no comparto esa idea. Prácticamente todos los economistas el año pasado estaban de acuerdo en que no se podía salir del cepo el primer día, salvo el presidente en campaña. Si al resto le hubiese tocado ser ministro de economía hubiese salido del cepo. Prácticamente toda la profesión consideraba que había que hacer un ajuste fiscal porque la Argentina se había quedado son solares, pero no de esta manera. En eso el presidente tiene su marca muy concreta. No podemos dictaminar que la economía dejó de estar en recesión por la magnitud y la composición del ajuste fiscal.

El gobierno dice “el Javo la domó”. Hoy no hay brecha, el dólar paralelo vale prácticamente lo mismo que el oficial y la inflación está debajo del 3%, que para estándares argentinos es baja.

Lo podemos comparar con la imagen de un rodeo de toros. La situación actual se podría describir como el instante previo, donde el jinete está arriba del toro y el toro está en un corral de madera donde no se puede mover. En esta imagen Milei sería el jinete, el toro sería el mercado y el corral que contiene al toro es el cepo.

Entonces, ellos dicen “lo domé” pero el toro está entre cuatro paredes de madera que no lo dejan mover. Entonces tengamos cuidado porque un día lo vas a tener que abrir y ahí que si domás o no al mercado.

La pregunta es en qué situación estamos para que cuando se abra el cepo esto salga bien o salga mal. Estamos en recesión y hay una consolidación fiscal enorme. El dólar está barato y el Banco Central tiene pocos dólares.

Yo no sería tan audaz de cantar victoria y decir “ el Javo la domó”. Porque, si la domó, abramos el cepo a mil y veamos qué pasa. El propio Ministro contesta esta pregunta y dice que no está para abrir el cepo a mil con este Banco Central y esta cantidad de dólares. La verdad es que falta mucho.

Se dice que para 2030, la Argentina va a ser muy superavitaria en dólares. ¿Puede ser que estemos ante un momento distinto y que si el gobierno consigue dólares para llegar a 2030 realmente no explote un dólar atrasado como otras veces?

Para que a un país le vaya bien, las exportaciones per cápita tienen que ser altas. Solo con el activo de petróleo y gas de Vaca Muerta la Argentina tiene un montón de recursos para exportar. Hay dos países que tienen niveles de petróleo y gas per cápita altísimos, incluso más altos que lo que Argentina puede tener sumando el litio, el cobre y el campo. Uno es Noruega y el otro es Angola. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un petrolero en Noruega recibe dólares de la exportación de petróleo, los vende contra Coronas, toma la moneda doméstica de Noruega, la deja en el banco y hace un plazo fijo o se pone a aumentar la inversión en otro sector.

Cuando la misma compañía tiene que invertir en Angola, nunca toca con sus dólares el territorio de Angola. La inversión ocurre totalmente offshore. Si tiene que comprar equipos para hacer una perforación, toma sus dólares en Nueva York y los manda a Alemania. Compra el equipo en Alemania y lo manda directo a Angola. El equipo extrae el petróleo y la compañía le pide al comprador que en lugar de pagarle en Angola, lo haga directo en Nueva York. Vivir en Angola no está tan bueno como vivir en Noruega.

Con una economía dolarizada, la Argentina podría exportar a full Vaca Muerta, litio y cobre. El problema va a ser vivir en Argentina. Porque ese esquema lleva a un modelo tipo Angola, Nigeria o Ecuador, donde no está muy bueno vivir. ¿Cuál es la clave para que esos recursos naturales “derramen”? Primero, que tengas una macroeconomía sólida, implica que el peso sea una moneda fuerte y confiable. Segundo, que tu estructura tributaria implique un nivel de imposición que no espante a las inversiones y que no te genere una dinámica donde vos no cobres nada.

Una exportación petrolera, de gas o de litio no derrama mucho, pero los países que logran construir países inclusivos, con buenos niveles de consumo, con buenos niveles de distribución de ingresos, en base a la exportación de ese tipo de recursos naturales son países con altos impuestos. Por eso te doy el ejemplo de Noriega, donde la alícuota máxima del impuesto a las ganancias es del 50%.

Elizabeth Pleger (EP): Frente a la necesidad de dólares para salir del cepo, ¿cuanto más relevante se vuelve el acuerdo con el Fondo Monetario?

El acuerdo con el Fondo siempre te da un marco en el que uno entiende que, no solamente tiene que confiar en el equipo económico o el presidente, sino que existe una garantía de que el programa económico que está en un documento se va a cumplir. Eso vale para la mayoría de los países, pero no para Argentina que en los últimos 6 años ha incumplido sistemáticamente los acuerdos con el Fondo.

Desde el punto de vista técnico, no comparto muchos de los lineamientos del actual programa económico, mucho menos comparto la idea con las que el fondo suele acercarse a esta economía. Sin embargo, considero que ha sido un acierto del gobierno no darle bola al fondo el 11 de diciembre del año pasado porque creo que el resultado podría haber sido peor.

Uno en esta situación está mejor parado para discutir con el Fondo Monetario una salida del cepo con un poco de ayuda y con un horizonte para empezar a pensar en 2027. Ahora, si en lugar de tener una discusión técnica que termine en un mejor programa económico para la Argentina usamos la afinidad con Donald Trump para que nos de guita y hacer un “siga siga”, nos puede pasar lo mismo que nos pasó con Macri. Fue pan para hoy y hambre para mañana.

Es muy difícil para los analistas prever por dónde viene el acuerdo con el Fondo. Si esa discusión termina siendo que Milei habla con Trump, y que Trump le dice al directorio del Fondo que lo ayuden porque es un libertario gobernando entre dos comunistas, como Boric y Lula… Si ese es el resultado me va a pasar lo mismo que me pasó en 2018. Emitimos un reporte diciendo que el Fondo, de acuerdo a los estatutos y la situación de la economía argentina nos podía dar como máximo 20 mil millones de dólares y apareció Mauricio Macri con 53 mil palos en el bolsillo. Es difícil entender si las decisiones van a estar más regidas por la política que por las cuestiones técnicas.

MC CP