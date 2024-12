El dólar no encuentra piso: hasta dónde puede bajar y qué pasará con el cepo cambiario

La caída del dólar libre no encuentra piso e impulsa una compresión de la brecha, que tocó niveles mínimos en más de cinco años. De esta manera, los analistas vaticinan que el "veranito" podría extenderse durante un tiempo más en todas las variantes del billete verde, aunque el levantamiento del cepo cambiario todavía luce lejano ya que deben darse una serie de condiciones específicas para que no produzca un shock negativo en la macroeconomía.

En efecto, el blue cayó otros $25 este jueves y cerró a $1.055. Si se lo compara con el tipo de cambio oficial minorista, la diferencia es de 2% o 12 pesos. Algo similar ocurre con el MEP, que cotiza a $1.062 tras ceder 1,30% en el día, y el contado con liquidación (CCL), que se redujo a $1.086.

El ingreso de divisas a partir del blanqueo de capitales y la liquidación de exportaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) permitieron anclar expectativas respecto a una posible devaluación. Además, se aceleraron los préstamos en dólares de bancos comerciales y la toma de deuda por parte de empresas locales, lo que motorizó la oferta por sobre la demanda.

Con esta dinámica, el Ministerio de Economía consiguió que los tipos de cambio converjan de "arriba hacia abajo". Es decir, que el oficial y los financieros se encuentren en un punto medio sin necesidad de recurrir a un salto discreto del primero.

El dólar, sin piso: ¿sigue bajando?

En diálogo con PERFIL, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, planteó que el derrumbe de la divisa responde, entre otros factores, a la dinámica de escasez de liquidez producto del panorama monetario propuesto por el equipo económico que encabeza Luis Caputo.

"Además, la tasa de interés está por encima de las expectativas devaluatorias. Eso genera incentivos a exportadores a liquidar, colocarse a tasa, cubrirse con dólar futuro y obtener un diferencial bastante interesante. Esto hace que se exacerben las liquidaciones", indicó.

En tal sentido, Vitelli observó que en octubre los cobros por exportaciones treparon a casi US$ 7.000 millones. Buena parte de ese monto se canaliza a través del mercado financiero, empujando la cotización del CCL hacia abajo y, en consecuencia, comprimiendo la brecha.

A propósito de la posibilidad de que el dólar siga en un sendero declinante, el analista económico evaluó que "hay chances, pero es relativamente difícil". "Puede suceder, pero no necesariamente significa que el Gobierno vaya a levantar el cepo. Es más una cuestión técnica o de precios. Que se junten no significa que vayan a levantar el cepo. La unificación requiere el levantamiento de control de capitales y parece que eso no está en la agenda inmediata", sumó.

Por su parte, el economista del Centro de Estudios Econmicos del Sur (CESUR), Amílcar Collante, opinó que la quita del impuesto PAIS lleva a que los importadores que compraban en el CCL migren al oficial, lo que implica una menor demanda sobre el financiero.

En cuanto al descenso del blue, Collante lo asoció a un efecto estacional propio de diciembre. Las grandes, medianas y pequeñas empresas deben hacer frente al pago de aguinaldos y a eso se suman los preparativos de las fiestas y las vacaciones de verano. La combinación obliga a empresarios y a ciudadanos de a pie a deshacerse de moneda estadounidense para cubrir los compromisos mencionados.

"Cuando el minorista ya esté cerca del blue, hay un cierto piso. Puede cotizar por debajo de eso porque se vuelcan muchos a vender dólares no declarados y sí o sí lo tienen que vender en el canal informal. El que es informal puede transar por debajo de lo que pagan los minoristas en los bancos comerciales".

A su turno, el director de EPyCa, Martín Kalos, consideró que la absorción de pesos que aplicó la administración libertaria sumada a la retroalimentación virtuosa de las expectativas redunda en una "cierta sensación de estabilidad en la que el precio puede subir o bajar un poco y no le preocupa a nadie".

"El blue es un mercado chico y se mueve con poca oferta y poca demanda para un lado o para el otro. Debe haber habido oferta extra derivada de la recirculación de dólares a partir del blanqueo de capitales. En el resto de las cotizaciones, el Gobierno interviene y mantiene el blend como herramienta de intervención indirecta. Es una gran fuente de oferta en ese mercado", explicó.

Siguiendo esa línea argumental, Kalos no ve demasiados argumentos para que las cotizaciones financieras queden por debajo del tipo de cambio oficial ya que rápidamente se daría un "arbitraje" entre los segmentos. Se trata de una práctica financiera que consiste en aprovechar las diferencias de precio de un mismo activo en diferentes mercados para obtener una ganancia sin riesgo.

A la vez, el economista de Econviews, Alejandro Giacoia, consignó que la baja del CCL y el MEP refleja la confianza que generó el Gobierno en el mercado y, en simultáneo, la considerable oferta de liquidación de exportaciones de los últimos dos meses.

"Las liquidaciones vienen siendo altas y eso lógicamente ayuda a que el precio esté contenido. Si los financieros perforan el tipo de cambio oficial debería arbitrarse y volver a equipararlo, por lo que no veo esa situación", apuntó Giacoia respecto a la posibilidad de que los paralelos se posicionen por debajo del minorista.

¿Más cerca de levantar el cepo cambiario?

La cercanía entre el dólar oficial y el blue abrió el debate sobre una eventual salida del cepo cambiario. A pesar del fervor que se apoderó de una parte del público libertario, Caputo le puso paños fríos y pateó el desarme del esquema actual hacia el año que viene.

“Hablar del timing es hacer futurología y no puedo hacerla, pero estamos bien encaminados. Podemos hacerlo de forma gradual, como todo durante este año. Si llegamos a un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), se podría hacer incluso antes”, postuló el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones televisivas.

Hacia dentro del Gobierno se impusieron tres requisitos para liberar las restricciones a la libre circulación de capitales: un trimeste de inflación menor a 2,5%, la reducción de la pauta devaluatoria a 1% y "resolver los stocks" heredados.

En relación con las posibilidades efectivas de desmontar el cepo en el corto plazo, el economista de Outlier, Gabriel Caamaño aclaró que "unificar no es que (los tipos de cambio) valgan lo mismo, es que no haya restricciones de acceso al mercado oficial".

Bajo la perspectiva de Amílcar Collante, el oficialismo no levantará los controles de cambios aunque los mercados se unifiquen de facto. "Lo va a seguir sacando de forma gradual, salvo que haya un desembolso excepcional del FMI con algo más de organismos y junten dólares suficientes como para tener entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones de reservas netas positivas en el Banco Central", expresó.

Coincidió Martín Kalos al señalar que, si bien la convergencia de los tipos de cambio facilita el fin del régimen vigente, la falta de tenencia de moneda extranjera por parte del BCRA sigue siendo el problema de fondo a resolver como paso previo.

"Por más que hoy parece que la demanda y la oferta están más o menos alineadas, ante cualquier futura demanda que pueda surgir por cualquier razón, no hay reservas suficientes para hacer frente sin que haya una dispara del tipo de cambio", concluyó.

MFN/ML