Axel Kicillof avanza en su armado nacional para el 2027: “No alcanza solo con el peronismo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanza en su armado político nacional de cara al 2027 y encabezó un acto de su organización política Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada, donde afirmó que “no alcanza sólo con el peronismo” y llamó a construir una alternativa nacional amplia con el objetivo de ofrecer una salida política al gobierno de Javier Milei.

El mandatario bonaerense planteó la necesidad de crear una fuerza con proyección federal, capaz de representar un horizonte de esperanza y futuro. “Tenemos que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”, fue una de las definiciones centrales del discurso.

Axel Kicillof encabezó un acto del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada

En esa línea, Kicillof sostuvo que el encuentro no tuvo un carácter meramente provincial ni sectorial. “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, afirmó al abrir el plenario del MDF.

El gobernador remarcó que el espacio tiene raíces claras, pero también límites que deben ser superados. “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza sólo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Y agregó: “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

Axel Kicillof propone actualizar el peronismo

A lo largo de su intervención, Kicillof insistió en la necesidad de actualizar las ideas históricas del peronismo frente a un escenario social y económico adverso. “Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó.

En ese sentido, advirtió que “no alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro”. Y agregó: “Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó de cara al 2027: “No alcanza solo con el peronismo”

Además marcó la necesidad de ampliar la base de representación del peronismo. “Lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”, afirmó.

Hacia el cierre del discurso, el gobernador bonaerense se refirió al impacto de las políticas del Gobierno nacional y al rol que, dijo, debe asumir su espacio político. “Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei”, recordó

Y concluyó con una especie de llamado a otros sectores políticos que también se sientan opositores a la gestión libertaria: “Por eso estamos acá reunidos. Para avanzar con la construcción de una alternativa, sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente”.

Del acto participaron también integrantes del gabinete provincial, legisladores, intendentes, representantes de organismos de Derechos Humanos y dirigentes de organizaciones sindicales, que acompañan al MDF.

