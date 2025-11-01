El gobernador reagrupó a los intendentes del MDF y le bajó el precio a Cristina

El gobernador Axel Kicillof reunió ayer a un grupo de intendentes de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en las inmediaciones de la ciudad de La Plata, con el objetivo de debatir acerca de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires que tuvo al frente Fuerza Patria sopresivamente derrotado, luego de la paliza electoral de septiembre a La Libertad Avanza.

Sin embargo, el encuentro que encabezó Kicillof junto a un grupo de jefes territoriales estuvo signada por la carta que con astucia, la ex presidenta Cristina Kirchner, lanzó en redes sociales en la previa del encuentro. En la misma, responsabiliza a Kicillof de la derrota. Para Cristina, fue “un error político” haber vanazado en el desdoblamiento de las elecciones el paasdo 7 de septiembre.

El mensaje de la ex presidenta desde San José 1111 cayó mal en La Plata en donde desde el entorno del Gobernador aclararon que no saldrían a responderle: “la realidad le responde; no hace falta más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kicillof reunió a su tropa no solo con el ebjetivo de hacer una evalución respecto de los sucedido el pasado 26 de octubre, sino también dando señales de fortaleza hacia la interna del PJ en momentos en los que la derrota, corroe cualquier intento por presevrar la unidad. Además, el PJ bonaerense se encamina hacia la renovación de autoridades y Máximo Kirchner, quiere revalidar al frente del mismo.

“Para nosotros el Gabinete no es un tema”, explicaron cerca del Gobernador. Circuló durante la tarde del viernes la posibilidad de que los ministros bonaerenses que responden a Cristina pegaran el portazo.

Pese a ello, en el cristinismo rechazaron esa idea y ratificaron que en la carte Cristina no habla de ruptura.

En ese marco las tensiones dentro del peronismo bonaerense se trasladan a la Legislatura provincial en donde el ala de legisladora camporista, se han mostrado reticentes a acompañar a Kicillof con la Ley de Presupuesto, el endeudamiento y la Ley Impositiva.

Ese, podría ser un punto de inlflexión en la discusión hacia dentro del peronismo. El próximo lunes a las 15 horas, el Gobernador presentará el paquete de leyes que entiende claves para el próximo año, en un momento en el que los recortes de los fondos nacionales continúa siendo una preocupación.

Tras el encuentro, cerca de Kicillof explicaron que buscarán desarrollar una “construcción horizontal”, “amplia y federal” para pensar en ser competitivos en el 27’. En la reunión se hizo un balance positivo del proceso electoral: señalaron que hubo un contundente triunfo en septiembre y hablaron de “actitud sectaria” por parte de Javier Milei al no convocar a 4 gobernadores del peronismo el jueves en Casa Rosada. La tercera pata del Fuerza Patria es Sergio Massa, quien tiene ministros en el Gabinete de Kicillof. Puntualmente, Martín Marinucci en Transporte. También Alexis Guerrera conduce la Cámara de Diputados bonaerense. Por el momento no se han pronunciado aunque miran con preocupación la guerra interna en el kirchnerismo.