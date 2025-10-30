Este jueves el presidente Javier Milei se reunirá con por lo menos 15 gobernadores en la Casa Rosada, para comenzar a discutir las reformas laboral, tributaria y previsional que tiene en mente. Será a las 17, con la presencia de del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Pero no todos están invitados al diálogo. Milei convocó a los oficialismos provinciales que denomina "actores racionales", que describió como "pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos". Excluyó así a cuatro mandatarios peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

Cómo es la reforma laboral de Javier Milei que pone en alerta a los gremios

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, lamentó esta exclusión. "Es una pena, es una lástima", dijo. Aseguró que Kicillof "hace tiempo que viene reclamando una reunión con el Presidente" en torno a los problemas que sufre la ciudadanía de la provincia "como consecuencia de las políticas económicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional", sostuvo Bianco en diálogo con Todo Noticias.

El Gobierno copia el modelo del Pacto de Mayo de 2024

Esta convocatoria se asemeja a la del Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán el año pasado, a la que asistieron 17 mandatarios provinciales. En esa ocasión tampoco asistieron a la firma Kicillof, Melella, Quintela ni Insfrán. Tampoco estaban presentes Sergio Ziliotto, el gobernador de La Pampa, quien comprometió su presencia para este jueves, y Claudio Vidal, de Santa Cruz, detenido por una ola polar.

Con este encuentro, que se realizará en el Salón Norte del primer piso de la Casa Rosada, Milei busca "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo". Su objetivo es empezar a discutir las reformas que deberían tratarse en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del 2026. La elaboración de estos proyectos se hará cuando el Consejo de Mayo termine su informe final, algo que está previsto para mediados de diciembre. Este organismo está liderado por Francos.

Qué gobernadores confirmaron su presencia en la reunión

La Casa Rosada confirmó la presencia de aliados y de varios mandatarios peronistas. Entre los nombres confirmados están Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También aparecen Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Entre los peronistas, Osvaldo Jaldo (Tucumán) anunció que fue el primero al que llamaron y confirmó que asistirá. Jaldo afirmó que buscará ver "en qué podemos colaborar para la Nación y que el Presidente se empiece a poner al día con Tucumán" respecto a deudas. En declaraciones al programa "Panorama Tucumano", afirmó: "Creo que del peronismo también va Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz, de Salta". Y resumió la situación así: "El que le está prestando la plata le está diciendo: 'Andá a dialogar, a acordar'”. Cómo no vamos a ir, ya pasaron las elecciones".

"Provincias Hundidas" y el dilema de los gobernadores

Otros peronistas que confirmaron asistencia son Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Ziliotto destacó que siempre estarán dispuestos a dialogar para fijar políticas que contengan a todos, y resaltó que "hay que discutir el Presupuesto".

Además, aseguraron su presencia en la reunión los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; Córdoba, Martín Llaryora; Chubut, Ignacio "Nacho" Torres; Jujuy, Carlos Sadir; y San Juan, Marcelo Orrego. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviará en su nombre a la diputada Zulma Reina, mientras que el santacruceño Claudio Vidal prevé mandar a un representante.

