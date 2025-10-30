Kicillof, tras quedar afuera de la cumbre: "El Gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump"

En medio de la tensión política por la convocatoria del Gobierno nacional a una cumbre con gobernadores en la Casa Rosada, Axel Kicillof criticó la decisión de Javier Milei de dejarlo afuera y afirmó que la exclusión “habla de las limitaciones que tiene” el Presidente para dialogar y construir acuerdos. “Si no hay resquicio para modificar algo o generar un punto de acuerdo, tampoco vale la pena ir”, planteó.

El mandatario bonaerense señaló que la ausencia de invitación se repite para otros mandatarios peronistas como Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). “Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mí no me pueden achacar insultos ni maltrato, y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte”, expresó en declaraciones a Argenzuela, por Radio 10.

Kicillof advirtió que los gobernadores excluidos representan “casi la mitad del país” y recordó el peso económico de Buenos Aires. “Aportamos el 40% de la recaudación, tenemos el 50% de la industria y el grueso de la fuerza de trabajo. También las mayores dificultades que produce el programa de Milei”, sostuvo.

El mandatario afirmó además que “se ve que el Gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump”, en referencia al alineamiento con el presidente estadounidense. Y remarcó que siempre estuvo dispuesto al diálogo institucional: “En septiembre ganamos por amplio margen y esa misma noche dije de juntarnos a trabajar. Hice lo contrario a esto”.

Consultado sobre si hubiera concurrido en caso de ser convocado, respondió: “Siempre lo hice por una cuestión institucional. Que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir, conversar y cambiar puntos de vista habla de las limitaciones que tiene”.

Cumbre en Casa Rosada

Javier Milei encabezará este jueves por la tarde una reunión con 20 gobernadores para avanzar en consensos vinculados a su agenda de reformas estructurales y al Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

La convocatoria estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y alcanza a los 18 mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, además de Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En las últimas horas se confirmó que el Presidente estará acompañado por todo su Gabinete, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo. No fueron invitados Kicillof, Insfrán, Melella y Quintela, cuatro de los principales referentes opositores en el mapa provincial.

GD/MU