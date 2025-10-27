Qué dijeron los medios del mundo sobre el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025

Este domingo, el presidente Javier Milei logró revertir la derrota que había sufrido en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de octubre. La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como la fuerza más votada en los comicios legislativos nacionales, que renovarán parcialmente las bancas del Congreso.

Este contundente triunfo del oficialismo altera de manera significativa el mapa político del país, marcando un nuevo equilibrio en las fuerzas legislativas.

El éxito de LLA, incluso en la provincia de Buenos Aires, fue destacado por los principales medios internacionales, reflejando el interés global por el resultado electoral.

Associated Press publicó un artículo titulado: “Milei triunfa en elecciones intermedias argentinas seguidas de cerca por Washington”. La agencia subrayó que los comicios fueron observados por Estados Unidos y otras naciones por su impacto económico y geopolítico, citando a Milei: “el pueblo argentino dejó atrás la decadencia y eligió el progreso”.

The Wall Street Journal tituló: “Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas”. El diario estadounidense destacó que la victoria refuerza la agenda liberal del presidente y envía un mensaje claro al mundo sobre la continuidad de su proyecto político.

The New York Times encabezó su cobertura con: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. El artículo señaló que el resultado fortalece la posición de Milei y le permite avanzar con su agenda libertaria.

El mismo medio calificó la victoria como un examen decisivo para su administración, que, según declaraciones del presidente Trump, definiría si Estados Unidos brindaría apoyo financiero a Argentina.

En España, El Mundo tituló: “Los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo”. El artículo analizó el impacto regional y la interpretación europea sobre el crecimiento del liberalismo en Argentina.

Bloomberg publicó: “El partido de Milei gana las elecciones de intermedias en Argentina con una remontada importante”, y evaluó cómo el oficialismo recuperó terreno frente a expectativas adversas y la relevancia estratégica de su avance en Buenos Aires.

Financial Times escribió: “El argentino Javier Milei obtiene una gran victoria en las elecciones legislativas”, y resaltó cómo el triunfo impulsa su paquete de reformas económico-financieras y las posibles reacciones en los mercados internacionales.

Apuntes de la elección

CNN tituló: “La victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas argentinas se considera una prueba para su mandato libertario y el apoyo de EEUU”, y analizó la repercusión del resultado en la política latinoamericana y en la relación del país con el mundo.

Reuters publicó: “Las elecciones legislativas argentinas dan una victoria decisiva a la reforma libertaria de Milei”, destacando que el triunfo permitirá al mandatario consolidar su agenda de libre mercado.

The Washington Post señaló: “El argentino Milei se encamina a un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”, y describió el resultado como un test clave para la administración frente a sus socios internacionales, especialmente Estados Unidos.

The Guardian tituló: “Javier Milei celebra el ´punto de inflexión´ al ganar su partido de extrema derecha las elecciones legislativas en Argentina”. La nota subraya que, aunque no obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, el resultado sorprendió a muchos analistas, y superó los recientes escándalos y la crisis económica que habían afectado la imagen del gobierno.

Con este nuevo escenario político, la atención se centra ahora en las decisiones que Javier Milei y su gabinete adoptarán en las próximas horas, tanto en la conformación del equipo de gobierno como en las medidas económicas que marcarán la segunda etapa de su gestión.

