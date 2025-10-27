Luis Juez: "La gente le ha dado una oportunidad en serio y ojalá que se aproveche"

El senador nacional Luis Juez aseguró que “la gente le ha dado una oportunidad en serio” al presidente Javier Milei y que “ojalá se aproveche”.

Así se pintó de violeta la provincia de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Senado

“Hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovecharla con inteligencia. Me imagino en el Senado una composición distinta. Hoy el bloque de los libertarios va a tener 20 senadores. Habrá que construir porque de 20 a 37 que necesitamos para el cuórum todavía faltan 17 más”, explicó.

“Habrá que construir consenso, construir puentes, habrá que dialogar de otra manera, habrá que entender que la verdadera reforma que la Argentina necesita todavía está pendiente y para conseguirla uno no lo puede hacer atropellando”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

“La gente le ha dado una oportunidad en serio y ojalá, Dios quiere y la virgen, que la oportunidad se aproveche”, remarcó el líder del Frente Cívico.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Triunfo electoral

Además señaló que con Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni hicieron “una muy buena campaña, una campaña de armonía, de trabajo, de reconocimiento, de respeto mutuo”.

“Si esto uno lo administra con prudencia, con mesura, con sabiduría, esta oportunidad que Dios te da es una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Sin necesidad de atropellar a nadie porque no piensa igual que uno, sin necesidad de levantar el dedo índice, acusador, lastimando, hiriendo, agraviando a personas que pueden no acompañarte en determinado momento, pero que en definitiva lo van a hacer si le explicas con claridad a dónde vas y con qué rumbo. Me parece que es una gran oportunidad, las oportunidades siempre en la vida hay que aprovecharlas”, precisó Juez.

Críticas

“Es una canallada, lo digo ahora porque no lo vamos a tolerar de vuelta. El armado de la distribución de la Justicia Electoral de Córdoba, de la lista, los colores, toda esta cuestión, fue una canallada. Yo no era responsable, no somos la Libertad Avanza, pero nos costó muchísimo imponer en la Argentina la boleta única de papel para que la Justicia Electoral de Córdoba permitiera semejante torpeza en el sorteo, en la ubicación de los candidatos”, cuestionó Juez.

“Lo digo porque hay cosas que no vamos a tolerar en el futuro, como que tampoco vamos a tolerar el call center tumbero armado por el gobernador”, aseveró.

El exintendente de Córdoba consideró que “la boleta es una boleta tramposa que llamaba a la confusión”. “Este pibe que labura para el peronismo como el candidato en el primer término de la lista bajo el Partido Libertario, es un empleado del PJ, ha votado todo lo que el PJ le ha pedido. Spaccesi es un instrumento del PJ. Lo digo con toda responsabilidad del mundo, que diga, que haga lo que quiera, esta es la verdad”, cerró Juez.