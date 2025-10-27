Bornoroni: "Tenemos casi el tercio, nos da la posibilidad de defender los vetos del presidente"

El diputado nacional Gabriel Bornoroni aseguró que Argentina está “en el camino correcto” tras el contundente triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025.

Luis Juez: "La gente le ha dado una oportunidad en serio y ojalá que se aproveche"

“Tenemos casi el tercio para defender los vetos del presidente”

“Tenemos casi el tercio. Eso nos da la posibilidad de defender los vetos del presidente”, sostuvo el jefe de bloque libertario en Diputados.

“Y el mundo ya nos mira con poco más de tranquilidad de que cuando la oposición recalcitrante te quiere poner palo en la rueda, tienen un obstáculo mayor”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Ahora yo le quiero dar tranquilidad a todos los cordobeses y los argentinos. Yo vengo hablando con todo el abanico de la oposición, con todos. Y nunca he dejado de hablar. Creemos en un proyecto donde opinen y saquemos el proyecto con la mayor cantidad de votos posible”, manifestó Bornoroni.

“Lo que sucedió al final, que nos decían que no teníamos diálogo, o que se habían roto los puentes, es que entran en elecciones, y todos los que te acompañaban te dejan de acompañar”, explicó el dirigente libertario.

Así se pintó de violeta la provincia de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Karina Milei

Además señaló que “hay que reconocer al presidente Milei a través de Karina Milei”, que “tenemos un partido que lo armamos conjuntamente con Gonzalo y apostamos a nuevas personas que se meten en la política para hacer algo distinto”.

“Los cordobeses apoyaron, están apoyando un proyecto nacional que a nosotros nos enorgullece y nos da una responsabilidad muy grande”, recalcó.

“Estamos en el camino correcto y al estar en el camino correcto, mientras más inversiones lleguen, mientras se siga en este camino de la baja de la inflación y del equilibrio fiscal, más rápidamente se va a poder componer todo el desastre”, analizó Bornoroni.

“Hay que arreglarlo rápidamente, porque todos estamos haciendo un esfuerzo. Trabajemos más rápidamente para que ese esfuerzo que se está haciendo le llegue realmente a la sociedad”, finalizó.