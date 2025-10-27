El famoso streamer libertario Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", reaccionó en vivo a la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA): celebró con gritos, insultos contra los kirchneristas y un polémico comentario dirigido a Elisa Carrió.

"¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh!"; "¡Put*!", fueron algunos de los gritos, a modos de festejo de gol, que se empezaron a escuchar al unísono en el piso del streaming Carajo casi a las 21:30hs, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre los resultados y expuso la infografía con 16 provincias pintadas de violeta.

En principio, el Gordo Dan y los demás columnistas estaban esperando ver los resultados en la página oficial. No obstante, el sitio web estaba caído y el jefe de Gabinete debió salir a comentarlos. Desde su lugar, los streamers debieron salir de la página y seguir la conferencia en directo.

"Es el mapa entero de violeta", acotó uno de los columnistas cuando aparecieron 16 distritos pintados de violeta, aunque luego se dio vuelta La Rioja. Sorprendido por los resultados de la elección, Parisini cuestionó: "¿La provincia de Buenos Aires también?", y recibió la respuesta mirando el gráfico en pantalla.

Los streamers festejaron la victoria con gritos y gestos obscenos, entre ellos hicieron el gesto de pasar el índice de una mano por el círculo formado por el índice y el gordo de la otra mano.

Tras la victoria, Javier Milei habló sobre el nuevo Congreso, su futuro Gabinete y aseguró: "El cuco kirchnerista está cada vez más lejos"

"¡Canten, put*s!", arengaba el coro masculino mientras en el programa entonaban una canción anti-kirchnerista en tono rockero que indicaba que les "chupa la pij* la opinión de los kukas" y "para hablar hay que ganar".

Una vez que desde el Gobierno comenzaron a desglosar los números, desde el streaming bromearon con que "se viene la Tomorrowland en Laferrere", en referencia a un popular festival de música, y cada vez que se imponía el color violeta acotaban: "cogidísimos" y "violados".

"El 'Javo' volvió a violar a Lilita", concluyó de forma polémica el Gordo Dan y agregó: "La pioló (sic) a pelo a 'Lilita', para que aprenda". "Cuando decimos eso, le rompió el cul*", aclararon desde el piso sobre los llamativos comentarios del streamer.

Voto tijera: Santilli debería pelarse con el Gordo Dan en vivo

Las risas y aplausos en el streaming en medio del festejo por la victoria de LLA también dieron espacio a recordar una promesa que Diego Santilli realizó a los integrantes del programa la semana pasada. "Se rapan los integrantes de la mesa", advirtió el graph.

"Redoblo la apuesta. Si ganamos el domingo, el lunes nos pelamos todos en vivo en La Misa. Si querés verme pelado, votá al colorado", fue la promesa que Santilli compartió en su cuenta de X. Al ver los resultados y notar que debería cumplir con lo prometido, Parisini lanzó con humor: "¡La conch* de la lora, Santilli!".

El streamer conocido como la cara visible de Las Fuerzas del Cielo había prometido que se raparía si LLA daba el batacazo bonaerense. Al ver los números, otro de los miembros del programa lo apuntó y recordó: "¡Te rapás, Gordo!". "¡No! ¡No! ¡Noooooo!", lanzó él, sobreactuando su reacción.

