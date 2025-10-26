Diego Santilli superó a Jorge Taiana por menos de un punto en la provincia de Buenos Aires

La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli ganó en la provincia de Buenos Aires con el 41,45% de los votos, y dejó en segundo lugar a Jorge Taiana, de Fuerza Patria, con el 40,92%.



El peronismo perdió casi 500.000 votos desde la última elección el pasado 7 de septiembre, cuando le había ganado a los libertarios por casi 14 puntos de ventaja. Luego de una campaña tormentosa y tras perder a su candidato inicial, José Luis Espert, por vínculos con el narcotráfico, La Libertad Avanza logró una gran remontada, que le permitió ganar también la pelea a nivel nacional.

Con estos resultados, el oficialismo lograría 17 de las 35 bancas de diputados que se renuevan en el Congreso por la provincia de Buenos Aires. Otras 16 serían de Fuerza Patria, y dos del Frente de Izquierda.

Son resultados muy diferentes a los comicios legislativos bonaerenses que se celebraron el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó por casi 14 puntos porcentuales.

En septiembre, las listas de diputados provinciales de La Libertad Avanza en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires habían sumado 2.723.710 votos. Esta vez, la lista encabezada por Diego Santilli, aún con el nombre y la foto de José Luis Espert en la boleta, logró 3.470.182, un 27,4% más de votos. Es decir que de cada cuatro bonaerenses que votaron hoy a La Libertad Avanza, uno cambió su voto recientemente.

Dónde ganó y dónde perdió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en 101 ganó el oficialismo. Solo 34 municipios sumaron más votos para Fuerza Patria, aunque son distritos muy populosos; la mayoría están en el conurbano bonaerense.

Esta es la lista de partidos en los que se impuso Fuerza Patria: Baradero, Zárate, San Fernando, Pilar, Malvinas Argentinas, General Rodríguez, Merlo, Moreno, Ituzaingó, Hurlingham, General Las Heras, Marcos Paz, Berisso, Ensenada, Quilmes, Berazategui, Avellaneda, San Martín, José C. Paz, San Vicente, La Matanza, Ezeiza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Almirante Brown, Carlos Tejedor, General Pinto, Colón, Benito Juárez, General Paz, Rauch, Pila, General Guido y Castelli.

El peronismo perdió en partidos que históricamente le eran favorables, como Esteban Echeverría, tierra del intendente Fernando Gray, donde obtuvo el 27,77% de los votos, más de ocho puntos debajo de La Libertad Avanza, que sacó 36,11%. Otra sorpresa la dio Morón, donde LLA le ganó por casi cinco puntos a Fuerza Patria, 43,13% a 38,21%, y derrotó al intendente Lucas Ghi, un dirigente surgido de Nuevo Encuentro.

La Libertad Avanza ganó por más de la mitad de los votos en muchos partidos del interior de la provincia, como Coronel Rosales, cerca de Bahía Blanca, con el 61,62% de los votos; sus vecinos Coronel Dorrego, con 54,62%, Coronel Pringles, con 55,72% y Bahía Blanca, con 54,02%; Villarino, con 58,75%, Puán, con 58,25%, y Saavedra, con 57,95%; General Villegas, con el 56,82%; 9 de Julio, con el 53,68%. En el conurbano, sacó 55,23% en Vicente López y 57,72% en San Isidro, en la zona norte.

