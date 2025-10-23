Los golpes en la mesa de Santilli para llamar a votar por LLA y la frase de Karen Reichardt: “Si gana el kirchnerismo, me muero”

Durante el cierre de campaña rumbo a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Diego Santilli y Karen Reichardt recorrieron distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sin la presencia de Javier Milei, los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron distritos clave para reforzar la base de votantes y acortar la brecha con el kirchnerismo.

Santilli, cabeza de la lista bonaerense, inició esta semana un recorrido por la primera sección electoral. Este martes pasó por Del Viso, en el partido de Pilar, donde se reunió con dirigentes locales de LLA y del PRO.

En un encuentro con vecinos en un local céntrico de la localidad del norte del conurbano bonaerense, el diputado del PRO llamó a votar en contra del kirchnerismo. Tras dar un golpe en la mesa, exclamó: “Que los nuestros vayan a votar para decirle a estos señores que estamos vivos".

Santilli también aseguró que el oficialismo dará "pelea" y sacará la reforma laboral y tributaria que espera aprobar el gobierno después de las elecciones. "No van a volver nunca más", agregó.

Con el objetivo de reducir la diferencia de 14 puntos obtenida por el peronismo en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, Santilli también recorrió otros partidos de la primera sección. Este miércoles visitó San Martín, Merlo y Vicente López.

Este jueves, el reemplazante de José Luis Espert viajará a Zárate y Campana, también en la primera sección, y cerrará el recorrido en Junín, perteneciente a la cuarta. Luego participará del cierre nacional de campaña en Rosario, junto a Milei, quien decidió bajarse del acto previsto en Ezeiza para evitar posibles disturbios, tras los incidentes registrados en Lomas de Zamora y Tres de Febrero.

La segunda en la lista de LLA en la provincia, Karen Reichardt, también recorrió localidades del conurbano bonaerense. Con el foco puesto en movilizar a la militancia, encabezó un plenario de la Juventud de LLA este martes en Almirante Brown, partido de la tercera sección electoral.

Frente a otros candidatos, dirigentes locales y jóvenes militantes, la conductora relató cómo llegó a formar parte de la lista del oficialismo nacional. “Yo dije: ‘Si gana el kirchnerismo de nuevo, me muero’. En ese momento pensé: ‘¿Qué puedo hacer? Voy a empezar a usar las redes, confiando en este hombre, en sus ideas de libertad y de sacrificio. Este es el hombre que quiero que sea presidente’. Ahí empecé a apoyar, me involucré y acá estoy”, contó.

Además, la candidata celebró la participación de la juventud y los convocó a “cuidar los votos”. “Confío en todos ustedes para que este domingo se levanten y cuiden cada voto. Por favor, se los pido”, dijo.

De cara al próximo domingo, la estrategia del partido libertario apunta a recuperar los votos perdidos entre las elecciones de 2023 y las provinciales de septiembre, además de minimizar el impacto del escándalo que involucró al excandidato Espert, vinculado con Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico.

