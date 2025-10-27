El Gobierno pintó de violeta al país y se prepara para impulsar reformas en el Congreso

La Libertad Avanza cosechó el 40,72% de los votos en todo el país en las elecciones legislativas de este domingo, dejando en segundo lugar al peronismo, que sacó el 31,67%. Este triunfo le permitirá al Gobierno contar con 81 bancas violetas en la Cámara de Diputados a partir de diciembre, con lo que fácilmente podrá alcanzar las mayorías para impulsar las reformas anunciadas.

El frente Provincias Unidas no logró despuntar en las jurisdicciones donde tenía mejores chances, como Santa Fe y Córdoba. En la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro el frente quedó en tercer lugar, detrás de LLA y el peronismo, con el 18,32% de los votos. Mientras que en la provincia mediterránea salió segundo, detrás de los libertarios, con el 28,32%, a pesar de que quien encabezaba la lista era el exmandatario Juan Schiaretti.

Otro dato impactante de los comicios fue el resultado en la provincia de Buenos Aires. Allí, el Gobierno logró revertir el fracaso del pasado 7 de septiembre y le ganó a Fuerza Patria por casi un punto. Con el 99% de las mesas escrutadas, LLA llevaba anotado el 41,45% de los votos y, FP, el 40,91%. De esta manera, la alianza entre los libertarios y el PRO consiguió 17 diputados bonaerenses, y el peronismo 16. Los dos restantes por esa jurisdicción se los llevó el Frente de Izquierda.

La estrategia del oficialismo de presentarse, ya sea solo o en alianza con el PRO o el radicalismo, pero con el mismo sello le permitió mostrar un país pintado de violeta. En total, LLA ganó en 15 provincias. Por el contrario, en Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Tucumán se impuso el peronismo kirchnerista. En Corrientes el radicalismo con Vamos Corrientes y en Santiago del Estero el Frente Cívico de Gerardo Zamora, donde logró renovar la gobernación.

Elecciones 2025: el día posterior a las legislativas