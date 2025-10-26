Las urnas cerraron a las 18 en todo el país y comenzó el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de este domingo, en las que se eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores. En Tucumán, donde se renuevan cuatro bancas de la Cámara baja, la jornada se desarrolló con alta participación ciudadana y sin incidentes graves, aunque se registraron algunas denuncias por presuntas irregularidades menores.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, alrededor del 70% del padrón tucumano acudió a las urnas, una cifra superior al promedio nacional estimado al cierre de la jornada. En la provincia estaban habilitados 1.341.773 electores, distribuidos en más de 3.900 mesas.

La participación fue destacada por las autoridades electorales, que también subrayaron el buen funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), utilizado por primera vez en todo el país.

Según informó la Junta Electoral Provincial, el operativo de cierre se realizó “con normalidad” y los primeros telegramas comenzaron a transmitirse pasadas las 18.30. Los resultados provisorios recién se difundirán después de las 21, tal como lo establece la normativa nacional.

Qué se elige y cómo se votó

En estas elecciones, Tucumán elige cuatro diputados nacionales que representarán a la provincia en la Cámara baja durante el período 2025-2029. A diferencia de otras jurisdicciones, Tucumán no elige senadores este año, ya que sus bancas fueron renovadas en el turno anterior.

El sistema electoral utilizado es el proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas de acuerdo con los votos obtenidos por cada lista en el distrito. El debut de la Boleta Única de Papel transcurrió sin contratiempos. Desde el Ministerio del Interior destacaron que la adaptación de las autoridades de mesa “fue más rápida de lo esperado” y que las demoras se concentraron principalmente en distritos donde se votaron simultáneamente cargos locales, algo que no ocurrió en Tucumán.

Denuncias e irregularidades menores

Durante la jornada se registraron unas 70 denuncias por presuntas irregularidades en la provincia, la mayoría vinculadas a la entrega de bolsones o presuntos pagos a electores.

La mayoría se difundieron por posteos en redes sociales, y ninguna derivó en la suspensión de mesas ni afectó el desarrollo general de los comicios. El Ministerio Público Fiscal abrió actuaciones de oficio para investigar los casos en el marco del protocolo electoral vigente.

A nivel nacional, el proceso electoral se desarrolló con normalidad, aunque con demoras puntuales en distritos donde se eligen senadores y autoridades locales, como Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja y Catamarca. La Dirección Nacional Electoral (DINE) informó que los primeros resultados se conocerán a partir de las 21, con una cobertura inicial del 40% de las mesas, y que recién hacia las 23 se espera tener un panorama consolidado con más del 80% del escrutinio contabilizado.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) busca consolidar su representación legislativa y acercarse al control de un tercio de ambas Cámaras, una proporción clave para blindar vetos presidenciales y avanzar con las reformas de segunda generación. En paralelo, los bloques tradicionales —Fuerza Patria, PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal— intentan retener su peso parlamentario frente al crecimiento del espacio libertario.

Según las previsiones de la DINE, los resultados del 85% de las mesas podrían estar disponibles cerca de las 23, lo que permitirá delinear una tendencia consolidada tanto a nivel nacional como en Tucumán.

Los candidatos tucumanos

Cuatro frentes principales compiten por las bancas en juego en la provincia:

-Por Tucumán Primero, el espacio que responde al gobernador, encabezan el mismo Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera. Cabe aclarar que el propio mandatario afirmó que su postulación es testimonial, en consecuencia el primer reemplazante sería el actual senador y exgobernador Juan Manzur.

-La Libertad Avanza, el sello libertario, lleva como primer candidato a Federico Pelli, seguido por Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá.

-En Unidos por Tucumán, la lista está encabezada por Roberto Sánchez, acompañado por Micaela Viña, José Canelada y Milagros Célis.

-Finalmente, Fuerza Republicana, el espacio liderado por Ricardo Bussi, postula al propio Bussi como primer candidato, junto a Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino.

