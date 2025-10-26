Javier Milei llegó al búnker de la Libertad Avanza donde hubo rechazo masivo de acreditaciones de prensa

La Libertad Avanza repite búnker: el presidente, Javier Milei, y los dirigentes del Gobierno esperarán los resultados en el Hotel Libertador, propiedad de Eduardo Elsztain. Unos minutos antes de que cerraran los comicios, en el oficialismo se respiraba cierta expectativa con respecto a la participación electoral, que suponían podía ser más baja. De todas formas, el gran tema durante la previa en las inmediaciones del edificio era el rechazo masivo de acreditaciones de prensa.



Desde 2023, La Libertad Avanza esperó los resultados de todas las elecciones nacionales en el Hotel Libertador. También fue el sitio elegido en los comicios porteños. En cada oportunidad, el piso 21 fue el refugio de Milei y su círculo de máxima confianza antes de hacer declaraciones desde el escenario.

Javier Milei llegó al búnker a las 19 horas y posteriormente, Karina Milei y Martín Menem salieron del Hotel Libertador sonrientes para dar algunas palabras a los periodistas apostados en el corralito.

En los últimos días, los voceros del partido explicaron que la decisión de recortar la presencia de periodistas del búnker respondió a una cuestión de capacidad. Ahora, como Gobierno, la cantidad de dirigentes e invitados es mucho más alta que en el pasado.



Sin embargo, nunca quedó claro con qué criterio el Gobierno habilitó a ciertos medios y rechazó otros. Uno de los argumentos libertarios fue que se priorizó a las señales de noticias y a los medios internacionales. Sin embargo, entre los periodistas que ingresaron esta tarde al Hotel Libertador también hubo prensa escrita.



Por lo bajo, algunos reconocen falta de organización, disciplinamiento a los medios opositores y delegan la responsabilidad en la secretaria General de la Prensa, Karina Milei. La mano derecha de la hermana del presidente, Mara Goroni, sería la persona encargada de decir quién entra y quién queda afuera. De hecho, más de un dirigente de La Libertad se quejó de que su gente no pudo entrar.



La situación generó tensión. Hubo reclamos por parte de la prensa local y también la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina emitió un comunicado. La situación resultó un tanto caótica para los trabajadores de los medios, ya que hubo periodistas confirmados y que luego fueron bajados del búnker de forma telefónica y otros que se enteraron en la puerta del hotel.

Participación, la gran variable

El último corte antes del cierre de la votación, a las 17, había arrojado una participación del 58,5%. El número generó cierta expectativa ya que en La Libertad Avanza temían que el número fuera mucho más bajo. De acuerdo a los datos que la Dirección Nacional Electoral dioa a conocer a las 18 horas solamente votó el 66% del padrón, con baja participación ciudadana, si se lo compara con otras elecciones desde que volvió la democracia a la Argentina en 1983.



En el Gobierno creen que la derrota en la provincia de Buenos Aires se explica, en parte, por los 2 millones de personas que no fueron a votar. Ese es el sector por el que apostaron en el último tramo de la campaña, atravesada por los escándalos de la Agencia Nacional de Discapacidad y José Luis Espert.