Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos participaron de las Elecciones Legislativas 2025, votando la renovación de bancas en el Congreso de la Nación y definiendo el futuro político del país. Mientras se esperan los primeros resultados, las redes sociales se convirtieron en un escenario paralelo, donde los memes sobre la votación y la Boleta Única de Papel (BUP) se viralizan con rapidez.

La BUP, implementada por la Ley 27.781, agrupa en una sola hoja toda la oferta electoral, buscando simplificar el voto y garantizar mayor transparencia. Con un tilde o una cruz, los votantes pueden elegir a sus candidatos sin necesidad de manipular sobres o múltiples boletas, algo que generó situaciones inéditas y divertidas en los cuartos oscuros, motivo de inspiración para los usuarios.

En X (antes Twitter), se compartieron imágenes y videos sobre la dificultad a la hora de doblar las boletas, la desaparición del cuarto oscuro y las clásicas confusiones frente a la nueva modalidad. Los usuarios recurrieron a textos humorísticos, gifs y comparaciones con escenas de películas o situaciones cotidianas, convirtiendo el voto en un fenómeno cultural viral.

Entre los memes más repetidos, destacan expresiones como “Mi cuarto oscuro es una caja. Maldito/a seas, es una caja”, que encapsula tanto la frustración cómica de votar en los nuevos boxes, como la sorpresa de enfrentarse a una modalidad que aún genera dudas. La combinación de humor, ironía y viralidad hace que estas publicaciones se conviertan en uno de los fenómenos digitales más comentados de la jornada electoral 2025.

Los memes más graciosos de las elecciones 2025

