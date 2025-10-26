domingo 26 de octubre de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

"Maldita seas": los mejores memes de las elecciones por la utilización de la Boleta Única de Papel

La nueva modalidad en los comicios legislativos dejó una catarata de memes en las redes sociales. Desde los problemas para doblar la boleta correctamente hasta las críticas a los boxes de votación. Mirá los posteos más graciosos.

Martin Lousteau
Martin Lousteau | CEDOC

Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos participaron de las Elecciones Legislativas 2025, votando la renovación de bancas en el Congreso de la Nación y definiendo el futuro político del país. Mientras se esperan los primeros resultados, las redes sociales se convirtieron en un escenario paralelo, donde los memes sobre la votación y la Boleta Única de Papel (BUP) se viralizan con rapidez.

La BUP, implementada por la Ley 27.781, agrupa en una sola hoja toda la oferta electoral, buscando simplificar el voto y garantizar mayor transparencia. Con un tilde o una cruz, los votantes pueden elegir a sus candidatos sin necesidad de manipular sobres o múltiples boletas, algo que generó situaciones inéditas y divertidas en los cuartos oscuros, motivo de inspiración para los usuarios.

Leé más | Resultados de las elecciones 2025: cuál es la diferencia entre las mesas testigo y los boca de urna

En X (antes Twitter), se compartieron imágenes y videos sobre la dificultad a la hora de doblar las boletas, la desaparición del cuarto oscuro y las clásicas confusiones frente a la nueva modalidad. Los usuarios recurrieron a textos humorísticos, gifs y comparaciones con escenas de películas o situaciones cotidianas, convirtiendo el voto en un fenómeno cultural viral.

Entre los memes más repetidos, destacan expresiones como “Mi cuarto oscuro es una caja. Maldito/a seas, es una caja”, que encapsula tanto la frustración cómica de votar en los nuevos boxes, como la sorpresa de enfrentarse a una modalidad que aún genera dudas. La combinación de humor, ironía y viralidad hace que estas publicaciones se conviertan en uno de los fenómenos digitales más comentados de la jornada electoral 2025.

Los memes más graciosos de las elecciones 2025

Leé más | Elecciones 2025: provincia por provincia, cómo son las Boletas Únicas de Papel y qué cambia entre regiones

