Presos por votar: quisieron cumplir con su deber cívico y quedaron detenidos

Nueve personas terminaron detenidas al ir a votar en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata, San Nicolás, Tristán Suárez (Ezeiza) y La Matanza. Todos fueron sorprendidos, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Tenían acusaciones de hurto, violencia de género y abuso sexual.

En Trenque Lauquen, la DDI dio con el prófugo acusado por hurto, Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente. El hombre quedó detenido en el instante.

En este caso, la Policía sabía donde votaría el acusado y, tras un discreto operativo de vigilancia, “fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington”, detallaron las fuentes a Noticias Argentinas. Heim quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Pueblas.

En La Matanza la DDI llevó adelante un operativo de vigilancia para dar con un hombre prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género. Estaban al tanto de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino, por lo que prepararon un procedimiento cerrojo.

“Al momento en que el sujeto salió del establecimiento luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia”, detallaron. El detenido de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Luego, personal de la misma DDI, detuvo a un prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, causa que también tramita la UFI N°1 de Violencia de Género. En este caso, el imputado fue a votar a la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada.

En La Plata, agente del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. Detuvieron a un acusado de violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente en el marco de la IPP 51905/25. “El personal policial implementó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117”, contaron.

Tras votar, el sujeto fue interceptado y reducido sin incidentes, quedando inmediatamente detenido. La Fiscalía interviniente dispuso su comparecencia a primera audiencia para el día siguiente.

En la misma ciudad, personal de la comisaría La Plata 13 esperó en la Escuela de Educación Primaria número 81, ubicada en calle 11 entre 490 y 491, a Leandro Xavier Ferrarazzo (36 años), que poseía un pedido de captura por el delito de Incendio del pasado 26 de septiembre expedida por el Juzgado de Garantías 3 La Plata.

En San Nicolás efectivos de la DDI detuvieron a Luis Alberto Fraga (37 años), imputado por “Abuso Sexual”, con intervención de la UFI número 12, a cargo de María Belén Baños, del Departamento Judicial San Nicolás. En este caso, el acusado se presentó a votar en la Escuela de Educación Secundaria número 10, ubicada sobre Avenida Central 1825.

En Moreno, detuvieron al mediodía a un acusado de estafas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad del “cuento del tío”. El procedimiento se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde el sospechoso fue detenido al retirarse del establecimiento tras emitir su voto. “El hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del Dr. Bebebino y fue trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes”, detallaron.

En la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, detuvieron a un hombre de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela número 2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo.

