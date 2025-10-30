"Werthein renunció diciéndole a Milei: 'estoy cansado de este jardín de infantes'", contó Juan Luis González

“Werthein renunció diciéndole a Milei: ‘Estoy cansado de este jardín de infantes’”, contó el periodista Juan Luis González en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Para el periodista, esta frase no solo refleja el agotamiento del excanciller, sino también “la dificultad de Milei para administrar vínculos humanos” y la complejidad de su gabinete, dividido entre la Fuerza Karina y la Fuerza Santiago. Según González, “vamos a seguir en este empate hegemónico hasta el 2027”, dejando en evidencia que las internas políticas dentro del gobierno todavía no tienen resolución.

Juan Luis González es periodista, docente, biógrafo y escritor. Es editor de política de la revista Noticias, reconocido por su investigación sobre el presidente Javier Milei, volcada en su libro El loco. También ha escrito Las fuerzas del cielo.

Finalmente tuviste razón: Karina se impone, y la posibilidad de que su pérdida de poder por otros actores del gabinete se produzca es nula.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Karina Milei trata al Gobierno y a La Libertad Avanza como si fueran una extensión del hermano. A medida que va aprendiendo cómo funciona el gobierno y la gestión política, va avanzando en ese sentido. Entonces, como ella controla al hermano, y es algo que excede a la política, que viene desde hace muchos años, muchas décadas, sospecho yo, que esto va a seguir así. Su control en la vida práctica: le maneja los números, le maneja la conexión espiritual, que es muy importante para él. Uno siempre puede suponer que siempre lo que pase en la historia de La Libertad Avanza es la historia de Karina avanzando sobre el gobierno.

Si esto ya era una realidad y lo venimos registrando en estos dos años, después del domingo, donde Karina se siente revalidada, y hay una escena absolutamente clara cuando apenas empiezan a llegar los resultados: sale a la puerta con Martín Menem y dice muy claro, como presidenta de La Libertad Avanza: “Tuvimos el 94 por ciento de los distritos”. Esto de apropiarse de la victoria. Entonces, si esto ya era así antes, imaginate después del domingo: uno puede suponer lo mismo.

Ahora, después está el hermano, que le agrega toda una configuración particular a esto. Porque en cualquier otro gobierno uno hubiera esperado esta interna para un lado o para el otro. No solo no se ha resuelto, sino que yo sospecho, por lo que viene pasando estos días y por lo que vengo hablando, que va a continuar en este sentido. Hay una cosa de Javier, de tener esta relación simbiótica con la hermana, pero también una relación casi de amistad que quiere tener con Santiago.

Los testimonios de los ex vecinos de Javier Milei: “Cuando se fue, fue un alivio”

Es como si fuera un chico que está sufriendo el divorcio de los padres y no quiere que se separen ni mamá ni papá. Es una figura muy rara, pues es un presidente que intenta ser él el árbitro entre la interna. Esa selfie con los tres arriba del escenario es intentar mediar entre los dos, intentar que no se reavive esa pelea. Entonces, lo que creo que va a pasar es que vamos a seguir en esta tesitura. O sea, no solo no va a resolverse la interna, sino que se va a seguir estirando y estirando, porque Javier tampoco lo quiere soltar a Santiago Caputo.

Lo que sí vimos en estas horas es un intento de avance de Karina Milei. Ella está empujando a uno de sus soldados para la Jefatura de Gabinete, que es Manuel Adorni. Hasta donde sé, de hecho hoy vamos a tener una escena muy potente en ese sentido: veinte gobernadores reuniéndose con Javier Milei. Es el máximo récord que ha tenido Milei en cuanto a convocatoria de gobernadores. Algunos de ellos, como el de La Pampa, nunca habían ido. Y el garante de eso, quien articuló la reunión, es Guillermo Francos. Entonces, esta idea de Karina de poner a Adorni para cerrar a Francos también está por verse. Pero yo diría que, a la larga, siempre Karina Milei se va a imponer, porque siempre se impuso en la vida del hermano.

Y esto vale una anécdota. Me contó hace poco una mujer que salía en 2022 con Milei. Ya era diputado él. Empiezan a salir, y no es de las que entró a la política. Un día se queda a dormir en Benavídez, donde vivía Milei, en un country que entiendo que sigue teniendo. Ahí Karina la pone en el radar. La vez siguiente que se queda a dormir, se levanta al otro día, desayuna, bárbaro. A las dos horas de irse de la casa, le llega un mensaje de Javier Milei al celular que decía: “Mirá, sos mala para mi vida, me hacés mal, sos una mala influencia. Yo voy a ser presidente, estoy en otra sintonía. No te quiero ver más”.

Conangate: Diana Mondino admitió que Milei recibe consejos de sus perros

A las dos semanas, Milei la vuelve a contactar, la invita a salir, y salen. Cuando se ven, ella le muestra el mensaje y le dice: “Mirá, Javier, es raro esto, porque vos hace dos semanas me quedé a dormir, veníamos saliendo, estaba todo bien, y te muestro el mensaje donde me decís que está todo mal. Ahora volvemos. ¿Qué pasó?”. Y él mira el celular y le dice: “No, pero ese no fui yo. Esa fue Karina”. Te estoy hablando de que era diputado nacional, una persona de 50 años, y no solo Karina toma la potestad de manejarle el celular, sino que toma la potestad de cortarle un vínculo en nombre de Javier.

Bueno, es una nota chiquitita, pero que me impresionó mucho, y te marca hasta dónde llega la influencia de Karina Milei. Como muchas otras cosas que hablamos cuando hablamos de los Milei, no se explica ni por la política ni por la estrategia. Son cosas que exceden eso. Bueno, y el Gobierno está entrampado en esa dinámica de hermanos.

Encuentro otro punto cuando vos decís, "Karina controla a su hermano". Por lo tanto, su hermano depende de él. Entonces, mi pregunta es, ¿no será más la relación de que ella siguiendo tu figura de papá y mamá, es papá y mamá al mismo tiempo y que Santiago Caputo es el hermano? ¿Cuál es el rol de de Caputo ahí? Por lo que vos planteás Caputo no controla a Javier Milei.

No y aparte es desconfiada por por Karina, sobre todo por meterse en ese en en ese vínculo. Caputo es un empleado de de Javier Milei. Javier, como le ha pasado en otros vínculos, confunde amistad con vínculo de empleado, es una persona muy importante para el gobierno, es quien aporta la estrategia de campaña, es quien maneja áreas sensibles del estado y además Milei le reconoce parte importante del del triunfo.

Por eso digo: hay que ver también la óptica desde cómo lo ve Milei a Caputo y cómo lo ve a Karina. Siempre vemos cómo ella lo controla a él, pero también lo podemos tomar del otro lado. Más allá de que ahora es presidente y antes era diputado, Karina le ha dedicado gran parte de su vida a cuidar a Javier Milei cuando, como el propio Milei decía, “no había nadie”.

Milei recibirá el jueves a la mayoría de los gobernadores para negociar las reformas que quiere impulsar en el Congreso

Otro ejemplo: cuando hace tirar la cocina para que entren los clones de Conan, en 2018, no tenía cocina, había tirado todo el departamento. Karina le llevaba la comida todos los días, le planchaba los trajes, le manejaba la agenda. O sea, también, para verlo desde el otro lado, Karina es la mamá en un sentido y es el papá también. Es quien corta las eventuales relaciones de Milei. Hay una cosa ahí: sea Santiago o sea quien sea, quien se acerca mucho a Javier es desconfiado y es peleado por Karina Milei. Entonces, Karina ve el avance de Santiago, no solo el avance de la relación personal, sino también el avance en el gobierno.

En estas horas, por ejemplo, hay una gran pelea para que Santiago Caputo asuma un cargo que, si bien el caputismo y sus periodistas, entretenedores, amigos, lo quieren hacer como un premio, del lado de Karina yo te digo todo lo contrario: es un castigo.

¿Y cuál sería el cargo si finalmente el jefe de Gabinete no saldría?

Hace una semana te decían: “Va a ser el jefe de Gabinete”. Yo dudo muchísimo que asuma un cargo así. Yo insisto: a esta hora no lo veo, por la reacción que tiene Francos con los gobernadores, por lo que va a ser el nuevo Congreso, que va a necesitar articular diputados, pero si tuviera uno le pondrían un cargo simbólico: secretario de Estrategia, algo así. Lo suficiente como para que tenga firma. Dicho eso, está todo muy abierto. Son horas de operaciones cruzadas.

Yo la única certeza que te puedo decir es: Karina se adjudica ser la dueña de la victoria. Es Javier, de hecho, quien en estas horas lo está diciendo: “La única persona que me decía que íbamos a ganar el domingo era Karina Milei”. Ahí hay también una continuidad. Yo no creo que ni él sea un gran líder, ni ella una gran estratega. Pero es verdad que en 2020 le dijo: “Vas a ser presidente”. En el caso del 2020 fue porque Dios le había dado esa profecía a Karina, que se la dice a Milei cuando llega a ser diputado: “Vas a ser presidente”. Y ahora le decía: “Vas a ganar las elecciones legislativas”.

Si construyéramos en psicología familiar, esta idea de que Karina cumple el rol de mamá y papá, de que uno podría decir: Santiago Caputo es una especie de hermano. ¿Francos qué sería? ¿Sería el abuelo?

Te diría sí. Más que el abuelo, es más como el profesor. O el director de la escuela. Que intenta poner cierta racionalidad y orden a un gobierno muy caótico. Werthein, el ex canciller, cuando le presenta la renuncia a Milei, entre otras cosas muy duras que le dice sobre funcionarios del gobierno, una es: “Estoy cansado de jardines de infantes”. Creo que es una frase que, más allá de ser anecdótica, habla un poco de lo que es la situación del gobierno. Francos intenta poner un cierto orden ahí. Es verdad que está desgastada la figura del jefe de Gabinete, pero es uno que sale revalidado de la elección del domingo.

Insisto: lo de hoy es inédito en los dos años de gobierno de Milei. Veinte gobernadores, algunos que nunca se sentaron con él. Francos va a estar sentado a la mesa. Lo que de fondo vuelve a aparecer es que ya está muy en jaque el método de conducción política. Un presidente que no define en cuanto a la interna, que no se mete en el armado político, dos bandas muy enemistadas entre sí tirándose carpetazos por abajo de la cintura, diría uno.

El triunfo libertario de Karina Milei frena la embestida de Caputo y prolonga internas en el Gabinete

Pero las dos bandas hasta ahora eran Karina y Santiago Caputo. Y aparece acá un rol reforzado, que es el de Francos, que no es de esta banda.

No. Ese “franquismo”, se podría decir, tampoco es una banda. Está él, está Catalán, y no es que haya un gran armado. En cambio, los otros tienen pretensiones territoriales, pretensiones de caja, pretensiones de Estado y funcionarios. Cada uno tiene funcionarios, un número dos, un número uno de cada uno de los ministerios.

En esta cosa de jardín de infantes, después del cierre de listas de Buenos Aires, en junio que es un gran caos, porque ahí es donde la interna explota y Caputo queda muy dolido, el propio Milei le dice a Luis Majul que se había desarmado el triángulo de hierro y se había hecho una mesa. O sea, decía que cambiamos la figura geométrica, donde lo sumaba a Francos como parte del desgaste lógico.

Parte del desgaste de Francos es que, lógicamente, se da cuenta de que lo usan como una figura de tironeo: cuando Caputo agarra poder, Karina lo levanta para bajarlo. Cuando Caputo está perdiendo, aparece él y va y lo discute. Entonces, hay un cierto tironeo. Pero sí, la figura geométrica va cambiando. Insisto, este esquema de conducción política viene mostrando signos de agotamiento.

Me da la sensación en esto que a Milei le cuesta mucho, no sabe administrar vínculos humanos, entonces le cuesta mucho cortar relaciones. Yo tiendo a suponer que esto va a seguir igual hasta el 2027. Vamos a seguir en este empate hegemónico entre la Fuerza Karina y la Fuerza Santiago, que se ha reactivado la interna después del domingo. Ayer yo escribía en Noticias de “El riesgo de subestimar a Milei”, que acá nunca lo hemos hecho.

Yo digo, en las últimas horas yo vi crecer mucho la tesis de “son todos tarados que votan a Milei, son todos fachos, son todos vírgenes, son todos antiperonistas”. Yo dijo "ojo" porque Milei por lo menos ofrece un rumbo, ofrece un norte, ofrece un relato. Ofrece algo tangible, que es baja la inflación, que obviamente la economía está peor, pero pensemos en la gente que hace muchos años viene viviendo peor, donde la palabra presidencial estaba muy gastada.

La "Sala Conan" de Olivos fue tendencia en redes tras nota de NOTICIAS

Milei dijo que va a pasar algo, que era ajuste, el ajuste pasó; dijo que iba a bajar la inflación, la inflación bajó, y frente a eso no tenés una alternativa interesante. De hecho, en la campaña, el eslogan tuitero de lo que fue Fuerza Patria: “No hagamos nada, a ver si ganamos”. Bueno, entre la nada y Milei, la agenda sigue eligiendo a Milei. Milei, por lo menos, ofrece un rumbo caótico, cruel incluso se puede decir, pero hay mucha gente que está dispuesta a pagar.

Me parece que la frase que vos contás del excanciller "Estoy cansado de este jardín de infantes", de alguna manera demuestra una cuestión generacional, porque lo que le dice a Javier Milei es: "Finalmente eso es un chico". Se coloca en una posición de superioridad. Esa posición de superioridad tiene, por lo menos, aunque de manera más simbólica que violenta, el mismo rol en el caso de Francos. Entonces, lo que le está diciendo usted son unos chicos inexpertos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Francos y Werthein? Que Werthein es millonario y Francos tiene que laburar de director de colegio, y Werthein no quiere ser director de colegio.

Está bien lo que decís, y le sumaría, no solo un tema de edad, sino que ¿por qué los perros son tan importantes para entender a Milei? Porque los perros no le reclaman nada a Javier Milei. Entonces, en la contracara de esto, ni Javier Milei ni Karina Milei tienen nada para perder. Por eso también aceleran en todas las curvas, porque no tienen nada para perder desde cualquier linea concreta. De la misma manera que cuando hablamos de el el loco entre comillas o cuando hablamos de misticismo, esto no es ni bajar de precio ni subestimarlo ni sino todo lo contrario. Acá está el motor que lo lleva a donde a donde lo lleva. Acá está lo que lo distingue de toda la clase política argentina. Javier Milei se levanta en la mañana y no tiene ninguna duda lo que quiere hacer.