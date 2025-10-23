POLITICA Movimientos en el gabinete Pablo Quirno será el reemplazo de Gerardo Werthein para la Cancillería El nombre elegido por el presidente es el actual Secretario de Finanzas, cercano políticamente al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. Pablo Quirno | Captura Web Hoy 12:17 Con este anuncio, comienza a tomar forma el nuevo gabinete que se conformará el próximo lunes, tras la contienda electoral. En desarrollo También te puede interesar Cierre de campaña: Vamos Corrientes y Fuerza Patria realizan actos, mientras que LLA evita concentración masiva Milei mandó a su doble de riesgo: Manuel Adorni a la entrevista con Luis Majul Longobardi: "Hay una devaluación administrada por Bessent" Mensaje de Cristina Kirchner antes de las elecciones: "El experimento libertario fracasó" En esta Nota