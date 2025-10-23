jueves 23 de octubre de 2025
POLITICA
Movimientos en el gabinete

Pablo Quirno será el reemplazo de Gerardo Werthein para la Cancillería

El nombre elegido por el presidente es el actual Secretario de Finanzas, cercano políticamente al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo.

Pablo Quirno 03092025
Pablo Quirno | Captura Web

Con este anuncio, comienza a tomar forma el nuevo gabinete que se conformará el próximo lunes, tras la contienda electoral.

En desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota