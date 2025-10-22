miércoles 22 de octubre de 2025
POLITICA
cancilleria

Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

El canciller le presentó su dimisión al Presidente el martes por la noche. El factor Santiago Caputo.

Werthein
CANCILLERÍA. El ministerio de Gerardo Werthein fue prioridad para nombrar funcionarios. | AFP

