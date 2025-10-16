Hadad acusó a Milei de paralizar la obra de Aña Cuá y usar la plata para "reimprimir boletas o el 3% de Karina"

En un fuerte mensaje contra la política de ajuste del presidente Javier Milei, el candidato a diputado nacional por Corrientes de Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad, reclamó la reactivación inmediata de la obra hidroeléctrica Aña Cuá, un brazo clave de la represa de Yacyretá.

Durán Barba pronosticó "una derrota importante" de Milei en las elecciones del 26 de octubre

Durante una visita a la ciudad de Ituzaingó, Hadad fue enfático al señalar a Milei por la paralización de la obra y el consiguiente daño económico a Corrientes.

“Para mandar a reimprimir boletas por miles de millones de pesos y hasta para el 3% de Karina sí hay plata”, contrastó Hadad al criticar que el Estado Nacional detuvo la construcción cuando estaba “al 40 % y eso significa miles de empleos perdidos y un altísimo costo para Corrientes”.

El candidato subrayó que la paralización de Aña Cuá es producto del "modelo del ajuste que arruina lo que nosotros construimos con esfuerzo", y que la obra generaría "enormes ingresos" para la provincia y aliviaría el vapuleado sistema energético nacional.

Versiones cruzadas sobre el desembolso de fondos

La parálisis de la obra se enmarca en un debate sobre la responsabilidad de los desembolsos entre el Gobierno argentino y el Consorcio.

Acusación de falta de fondos: Vidal Cáceres, abogado del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua (Sitracbamd), afirmó que el Consorcio no pudo reiniciar las actividades porque el Gobierno argentino no efectuó los desembolsos correspondientes a certificaciones previas ni transfirió fondos para la reactivación de las tareas, lo que genera "mayor incertidumbre" laboral.

Denuncian que Milei usó un avión de la Fuerza Aérea para hacer 10 minutos de campaña en Corrientes

Garantías y burocracia: Por su parte, el gerente de la obra Aña Cuá, Carlos Yorg, desmintió la falta de desembolso económico de parte de Yacyretá, asegurando que "los fondos para la terminación del proyecto están garantizados".

Yorg explicó que el reinicio del hormigonado está sujeto a que el contratista entregue las Garantías Contractuales exigidas. Aunque estas ya se presentaron en septiembre, requieren una adecuación a lo establecido en la Adenda N° 11, proceso que se está formalizando.

En declaraciones al medio paraguayo ABC, el gerente sostuvo que los trabajos de movimiento de suelo no serán interrumpidos.