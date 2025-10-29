Milei recibirá el jueves a la mayoría de los gobernadores para negociar las reformas que quiere impulsar en el Congreso

Tras su triunfo electoral en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, el presidente Javier Milei recibirá el próximo jueves a, por lo menos, 15 gobernadores para empezar a discutir las reformas “de segunda generación” en una reunión que se hará alrededor de las 17 horas.

Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos de los nombres confirmados. Fuentes oficiales le dijeron a la agencia Noticias Argentina (NA) que “los van a recibir Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán”.

El presidente busca aprovechar el triunfo electoral del domingo para acelerar las discusiones sobre las reformas tributaria y laboral que deberían tratarse en sesiones extraordinarias del Congreso a realizarse a comienzos del 2025, cuando ya haya cambiado la conformación del parlamento.

La elaboración de estos proyectos se hará cuando el Consejo de Mayo termine su informe final, algo que está previsto para mediados del mes de diciembre. Este organismo está liderado por Francos; y lo integran Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Cristian Ritondo, diputado nacional; Carolina Losada, senadora nacional; Martín Rappallini, presidente de la UIA; y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.

Según una fuente oficial que habló con Noticias Argentinas, la charla entre el máximo mandatario de LLA y el expresidente fue telefónica, se hizo el lunes 27 de octubre, al mediodía, y duró aproximadamente 10 minutos.

Un día antes, el domingo, Macri escribió en su cuenta oficial de X: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”. Milei le respondió: “Muchas gracias, presi”.

