Javier Milei habló de las tres reformas que se vienen: la laboral, la previsional y la tributaria

El presidente Javier Milei dijo que la campaña de Diego Santilli como candidato a diputado fue “admirable” y contó que varios gobernadores lo felicitaron, al tiempo que no descartó incorporar dirigentes de otras fuerzas a su Gabinete.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones a A24 y sumó: “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Tengo algo de tiempo para cambiar el Gabinete”.

Asimismo, al ser consultado sobre si podría elegir dirigentes de otros espacios, respondió: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar”.

Tras la abultada victoria de La Libertad Avanza, Milei enfatizó que buscará cerrar acuerdos con los gobernadores aliados para aprobar las reformas de segunda generación que intenta impulsar y remarcó la necesidad de construir consensos.

“Tenemos que sentarnos a buscar los nuevos acuerdos”, insistió el libertario y agregó que tomará el papel protagónico en el diálogo con los mandatarios provinciales. “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Hay todo una parafernalia fantasmagórica que no existe”, confesó.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Laje, Milei admitió que no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario, y destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli. “La campaña de Santilli fue admirable”, resaltó y sostuvo que el legislador reelecto fue “uno de los primeros” que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

