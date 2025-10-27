El diputado reelecto Diego Santilli, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el narcotráfico, resaltó este lunes el papel del PRO y de su fundador, Mauricio Macri, en la victoria de la lista violeta.

“Hicimos una alianza LLA-PRO en provincia de Buenos Aires y en muchos distritos. Lo que hizo Mauricio Macri, en definitiva, fue escuchar a la sociedad que en 2023 puso a liderar a Javier Milei”, aseguró. Y usó una palabra clave para su partido de origen: "Me parece que el ciudadano bonaerense eligió el cambio".

El ex presidente Macri también habló del cambio, un término central en sus armados políticos, en su posteo de felicitación a Javier Milei. "Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio", dijo en la red social X.

Y agregó: "Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre". Así, el líder del PRO entroncó la victoria actual con los procesos dirigidos por él desde las alianzas Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Santilli: "La gente dijo 'no vuelvo atrás' y eligió creer"

En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli, por Radio Rivadavia, Diego Santilli habló de las "transformaciones" que ve en la sociedad. “El salto es cualitativo porque la sociedad decidió eso. Dijo ´no vuelvo atrás´, y le costó y le cuesta, pero eligió creer”, subrayó.

También destacó la voluntad de diálogo de Javier Milei. En relación al discurso que dio el mandatario en el búnker electoral, Santilli ponderó: "Se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio para las transformaciones”. Y añadió: “El Presidente tuvo un gesto de ir a buscar a todos aquellos que hicieron un cambio en 2024 y que hay que hacer en 2026”,

En relación a cómo La Libertad Avanza logró remontar un escenario adverso, Santilli comentó: “Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”. Acerca de su rol, dijo que él fue quien “estuvo ahí para plasmar el triunfo del presidente Milei”.

El mensaje de Diego Santilli a los gobernadores: "Para adelante con las reformas"

El diputado reelecto se refirió a las consecuencias que entraña esta victoria electoral. “No podemos volver a cometer errores y esto nos obliga a tener mucha más responsabilidad”, dijo. “Hay que entender el tiempo que viene. La sociedad no dejó este mapa electoral en todo el país porque sí: al que ganó le dio la responsabilidad de las reformas".

Por último, Santilli envió un mensaje claro a los mandatarios provinciales: "A los gobernadores que hacen su trabajo en sus provincias, les dijo que vayan para adelante con las reformas”, enfatizó, siguiendo la línea de diálogo que abrió el presidente Milei en su discurso en el búnker.



