Elecciones 2025: Donald Trump felicitó a Javier Milei tras la "aplastante victoria" de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza se impuso este domingo en las elecciones legislativas con el 40,72% de los votos a nivel nacional, seguida por el peronismo, que obtuvo el 31,67%. Por su parte, el Frente de Izquierda volvió a consolidar presencia parlamentaria al obtener bancas clave en distritos de alta competencia, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en la tercera fuerza y retuvo representación pese a la polarización entre libertarios y peronistas.

En la provincia de Buenos Aires, con el 99% de las mesas escrutadas, el oficialismo logró revertir la derrota de septiembre y superó a Fuerza Patria por escaso margen: 41,45% a 40,91%. La alianza entre LLA y el PRO sumó 17 diputados, el peronismo obtuvo 16 y el Frente de Izquierda ganó 2 escaños, confirmando su incidencia en el principal distrito electoral del país.

A nivel federal, el triunfo de LLA le permitirá al Gobierno contar desde diciembre con 81 bancas en la Cámara de Diputados, lo que facilitará el avance de las reformas impulsadas por el presidente. La estrategia de presentarse solo o en alianza con fuerzas locales permitió a la coalición oficialista imponerse en 15 provincias.

En contraste, el frente Provincias Unidas, que aspiraba a posicionarse como tercera alternativa, no logró consolidarse en sus territorios más competitivos. En Santa Fe quedó tercero con el 18,32%, detrás de LLA y el peronismo, mientras que en Córdoba finalizó segundo con el 28,32% pese a llevar como primer candidato al exgobernador Juan Schiaretti.

El mapa final mostró un país dividido entre el avance libertario y el retroceso peronista, con excepciones significativas: en Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Tucumán se impuso el kirchnerismo; en Corrientes ganó el radicalismo y en Santiago del Estero, el Frente Cívico renovó su dominio local.

