El Frente de Izquierda cerró su campaña frente a la Embajada de Estados Unidos: "Podemos ser la tercera fuerza"

El Frente de Izquierda cerró su campaña electoral 2025 frente a la embajada de Estados Unidos afirmando “podemos ser la tercera fuerza". Los principales oradores fueron los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, Romina Del Plá y Nicolás del Caño; y los candidatos a diputados nacionales por CABA, Gabriel Solano y Myriam Bregman.

“El pacto de colonialismo es para entregar nuestros recursos y beneficiar a los especuladores, a los buitres amigos de Scott Besen y Caputo. Pero nosotros somos la única fuerza política que puede decir bien claro que no vamos a ser una estrella más de la bandera yanqui, como quieren Milei y todos sus cómplices”, remarcó del Caño en el acto realizado este martes 22 de octubre.

Myriam Bregman en el cierre de campaña del Frente de Izquierda

Y agregó: “Contra los que dicen que hay que resignarse: desplegamos la fuerza de la clase trabajadora que mueve el comercio, la salud y la educación. Podemos ser la tercera fuerza y pelearlo en todo el país”.

Para luego sumar: “Esta campaña que hicimos en todo el país, y en la provincia de Buenos Aires no se diga, la multiplicamos por dos: sin recursos, en diciembre, y aun así conquistamos bancas en la legislatura. Ahora vamos por las bancas en el Congreso. Somos el único bloque que no ha favorecido a Milei, y estamos frente a la embajada norteamericana porque nuestro antiimperialismo no es chamuyo. Por eso también decimos: Palestina Libre”.

Su compañera del Plá hizo un pedido: “Llamo a que reforcemos la organización del Frente de Izquierda, en las calles y en cada lugar de trabajo y estudio, para enfrentar el ajuste y la injerencia del imperialismo”. Por su parte, Solano expresó que “la salida es la lucha de clases y necesitamos sus votos porque somos los únicos en las calles. Yo me pregunto, ¿Dónde está la CGT?”.

Romina del Plá hablando en el acto de cierre de campaña del Frente de Izquierda

Finalmente, Bregman afirmó: “Javier Milei logró aprobar las leyes porque se turnaban para darle los votos. Pero en las calles están las mujeres, la diversidad, las personas con discapacidad y los trabajadores y trabajadoras, los jubilados y jubiladas, luchando de verdad por sus derechos”.

Y le agradeció a “todos y todas que hicieron posible esta gran campaña. Muchísima gente se sumó y convencimos voto a voto. Acá nadie se vendió, nadie se escondió. Hicimos encuentros con intelectuales, artistas, feministas y referentes de todas las luchas. Todo eso vale oro y nos da fuerza para seguir peleando”.

Myriam Bregman hablando en el acto de cierre del Frente de Izquierda

Por qué se hizo el acto del Frente de Izquierda frente a la Embajada de Estados Unidos

En un video que grabó en vivo, Gabriel Solano explicó: “Vinimos al cierre del Frente de Izquierda frente a la embajada de los Estados Unidos por un tema muy simple: hoy nos gobierna la Casa Blanca, no la Casa Rosada, Argentina fue intervenida por Donald Trump, política y económicamente. Y esto para el pueblo argentino es gravísimo, porque lo que viene es un ataque redoblado que nos plantea cómo lo vamos a enfrentar".

El referente de la izquierda aseguró: "En el medio de la campaña electoral ya se está diseñando el nuevo gabinete, con varios sectores de la oposición, que es un fraude al pueblo argentino. En cambio, el Frente de Izquierda es clarísimo: vamos a luchar contra Milei y contra el pacto con Estados Unidos, dentro del Congreso y fuera del Congreso".

Para cerrar afirmando: "Esta va a ser la clave del próximo periodo, como pasa en Perú, como pasa en Ecuador: apelar a la rebelión popular como el método de defensa que tenemos. Este es nuestro mensaje y del Partido Obrero en este acto de cierre del Frente de izquierda”.

