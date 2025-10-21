De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el Frente de Izquierda - Unidad (FITU) cerrará su campaña con un acto frente a la Embajada de Estados Unidos para expresar su rechazo hacia la "injerencia colonial de Trump" en el país y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Este miércoles cerramos la campaña del Frente de Izquierda Unidad frente a la Embajada de Estados Unidos", anunció Myriam Bregman, candidata a diputada por el FITU en la Ciudad de Buenos Aires, a través de un video compartido por redes sociales sobre el acto del miércoles 22 de octubre a las 17:30hs.

"Sumate para que se escuche bien fuerte que no vamos a permitir que se profundice la entrega del país y de nuestro futuro", añadió por su parte Nicolás del Caño, también candidato a diputado por Buenos Aires, con respecto al cierre que se llevará a cabo bajo el lema: "No seremos una estrella de la bandera yanqui".

Bregman, del Caño, Christian Castillo, Romina del Plá, Gabriel Solano, Ana Paredes Landman, Juan Carlos Giordano y Cele Fierro, entre otros referentes de la Izquierda, hablarán en el cierre de campaña que impulsa diferentes consignas como: "Fuera yanquis y el FMI de Argentina"; "No al genocidio en Gaza. Palestina libre del río al mar" y "Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores".

"En el mundo crecen las manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional y millones salen a las calles a repudiar el genocidio que el Estado de Israel, con el apoyo de Estados Unidos, realizan en Gaza", sumó Bregman en el video que invita al acto.

Del Caño recordó que "Milei y los gobernadores ya dijeron que vienen por la reforma laboral y jubilatoria" y concluyó: "Somos la única fuerza que plantea que esta crisis la tienen que pagar los grandes empresarios y especuladores que se beneficiaron con el saqueo. Y dejar de pagar la deuda fraudulenta con el FMI".

Según señalaron desde el espacio político a través de La Izquierda Diario, el cierre de campaña se realiza "en el marco de una gran crisis nacional en la que el gobierno de Javier Milei avanza a grandes pasos en entregar el país a Estados Unidos".

Desde la izquierda también acusaron al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario del Tesoro Scott Bessent de estar "implementando un salvataje electoral para el gobierno libertario que no implica más que endeudamiento, sometimiento y entrega de los recursos del país, en beneficio de unos pocos".

"Por su parte, Fuerza Patria solo hace una tibia demagogia 'nacionalista' sin plantear siquiera medidas elementales de autodefensa nacional como una ruptura con el FMI, y sostiene a figuras como Guillermo Moreno que reivindican abiertamente a Trump y Netanyahu", añadió el espacio político apuntando contra el kirchnerismo.

En la publicación del medio del FIT-U se indicó que "el cierre de campaña también se hará en el contexto de la agresión militar y de la CIA a Venezuela y de las históricas movilizaciones y huelgas generales contra el genocidio en Gaza en países como Italia y España", buscando levantar una "tribuna obrera e internacionalista" frente a la Embajada estadounidense.

