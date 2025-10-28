Javier Milei, eufórico con su hermana Karina: "Fue la única que creyó que podíamos ganar"

Tras el contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) sobre Fuerza Patria en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei destacó el rol y el trabajo de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Aseguró que ella fue la única que creyó en que el espacio violeta podía imponerse.

"La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó. ¿Qué querés que te diga?", sostuvo el mandatario durante una entrevista telefónica que concedió durante las últimas horas del lunes al canal de streaming Neura.

El presidente libertario atendió la llamada mientras se encontraba con Karina, Diego Santilli y la pareja del diputado electo, Analía Maiorana, y comentó: "Estamos cenando en honor a la enorme elección que nos regalaron los argentinos en el día de ayer".

"Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo...", señaló destacando el trabajo de campaña de varios miembros de LLA.

Sobre los resultados obtenidos por el espacio político oficialista, Milei agregó: "Todos estábamos diciendo 'bueno, vamos a achicar lo más que podemos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba'’. Y la realidad es que hasta tienen que mentir cómo sumar los números para que tenga más decoro".

Javier Milei habló de las tres reformas que se vienen: la laboral, la previsional y la tributaria

"Si te ponés a mirar seriamente ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos", remarcó el presidente y agregó: "Creo que la gente tomó conciencia de que no les importaba arruinarles la vida a los argentinos con tal de volver al poder por la abstinencia de cajas. Eso los pone locos".

El mandatario lamentó que durante el último tiempo debió enfrentarse con "la vocación destructiva por una parte de la oposición desde el Congreso" y celebró la nueva composición del Congreso: "Vamos a tener una bancada de 101 diputados, 20 senadores. Perdió la mayoría el peronismo por primera vez en la Cámara de Senadores".

"Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio", destacó, en referencia a las reformas previsional, laboral y tributaria, y añadió: "Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad y a partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban pactadas en el 'Pacto de Mayo'".

"Vamos a avanzar en las reformas estructurales que nos comprometimos con los argentinos. Mi compromiso es hacer que Argentina sea el más libre del mundo y eso va a generar un fuerte crecimiento económico", profundizó el presidente del espacio que el pasado domingo se impuso en 16 provincias.

Al respecto de los cambios que pretende impulsar tras los cambios en el Congreso, explicó que la idea es, en años, emparejarse a países como España, Alemania y Estados Unidos, y sumó: "Eso, además, va a estar aparejado con una profunda baja de la inflación y con drásticas caídas de la pobreza y la indigencia".

"Todos los argentinos somos los ganadores", destacó Karina Milei, quien se sumó a hablar de forma breve casi al final de la entrevista y quien podría ser parte de una eventual fórmula presidencial junto a su hermano en 2027.

