Guillermo Francos habló sobre su futuro en el Gabinete y opinó sobre Santiago Caputo, su presunto reemplazante

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, habló este miércoles 29 de octubre de su supuesta salida del Gobierno y definió las historias que han circulado al respecto como “rumores de baja estofa”.

El funcionario citó Como la cigarra, una de las canciones más emblemáticas de María Elena Walsh: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí, resucitando”, ironizó. También se refirió a Santiago Caputo, al que muchos señalan como su posible sucesor.

En una entrevista que dio al programa de Jonatan Viale en TN, el funcionario remarcó que “jamás le diría al presidente 'es él o yo'”, haciendo referencia a Caputo, de quien aseguró que “es muy capaz”. Además, dijo que no hay posibilidad de integrar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, al encuentro que los gobernadores tendrán con Milei.

Santiago Caputo

“Nos reuniremos con todos, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras. No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”, afirmó Francos.

Respecto al resultado de las últimas elecciones legislativas, el funcionario reconoció: “No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires. La expectativa en la provincia era achicar la diferencia y perder por poco”.

Las declaraciones de Franco sobre su futuro y el de La Libertad Avanza

El martes 28 de octubre, en radio La Red, el funcionario declaró: “Después de ser jefe de Gabinete, ¿qué le puedo pedir al presidente? ¿Qué me pueden ofrecer? Nada. He cumplido un rol que el presidente valora. No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”.

Sobre el futuro de LLA tras el triunfo de los últimos comicios, el funcionario aseguró: “Calculamos lo que podremos hacer con más de 90 diputados nacionales y 20 senadores. Estamos muy entusiasmados con conseguir ahora los acuerdos necesarios para avanzar en los proyectos que anunció el presidente en sus últimas intervenciones públicas, porque queremos una Argentina en crecimiento y lo vamos a lograr con esta nueva mayoría”.

Y agregó: “Ahora se necesita darle a la actividad económica real el marco para que los emprendedores puedan desenvolver su actividad con seguridad y eso se consigue con mayorías legislativas. Lo que el presidente planteó es que entramos en una etapa de construir consensos porque tenemos un bloque más numeroso, pero tampoco tenemos la mayoría”.

