La tensión entre entre Estados Unidos y Venezuela aumentó este miércoles, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la preparación de ataques contra narcotraficantes que operan en tierra y que Nicolás Maduro afirmara poseer 5.000 misiles antiaéreos rusos. Washington estuvo desplegando aviones de combate y buques de la Armada en el Caribe como parte de los denominan esfuerzos antinarcóticos.

Desde el 2 de septiembre, se han registrado nueve ataques por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Según informes preliminares, cerca de 37 personas han muerto por estas operaciones.

Paro nacional en Ecuador: levantan la protesta luego de 31 días y exigen al presidente Noboa liberar a los detenidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Casa Blanca anunció este miércoles que llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación que operaba en una conocida ruta de contrabando de drogas en el Pacífico Oriental. Para Trump, el narcotráfico se está reduciendo, y ahora tocará ocuparse de los que cruzan por tierra, detalló.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", declaró. "Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", dijo en referencia a los posibles ataques.

Para justificar su accionar, Trump explica que cada vez que sucede un ataque “se están salvando 25.000 vidas estadounidenses”. El presidente mandó una carta al Congreso en la que invocó esa presunta amenaza de cárteles del narcotráfico para justificar sus acciones, que legisladores demócratas y expertos critican porque viola el derecho internacional.

Nicolás Maduro y Donald Trump

En paralelo, mediante una ceremonia televisada con los altos mandos, Maduro declaró que Venezuela cuenta con 5.000 misiles tierra-aire portátiles rusos con el fin de contrarrestar el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el Caribe.

Venezuela ha denunciado el despliegue como un ensayo general para una operación para derrocar a Maduro, a quien Washington acusa de dirigir un cártel de la droga. Estas armas, diseñadas para derribar aviones que vuelan a baja altura, se utilizaron en ejercicios militares ordenados por el mandatario en respuesta a la actividad estadounidense.

Según el mandatario venezolano, sus Fuerzas Armadas poseen sistemas de simulación que los colocan en una "situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S". Están en "puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo", añadió.

El 7% de los estadounidenses ve a Trump como un posible rey mientras crece el movimiento "No Kings"

El Pentágono ha declarado al Congreso que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga latinoamericanos, designándolos como grupos terroristas y describiendo a los presuntos contrabandistas como "combatientes ilegales".

Cruces verbales entre Petro y Trump

Las tensiones regionales también alcanzan a Colombia retirando a su embajador en Washington en medio de un tenso enfrentamiento entre su presidente izquierdista Gustavo Petro y Trump.

Gustavo Petro

La escalada verbal entre ambos mandatarios subió de nuevo este miércoles: Al ser preguntado por las acusaciones de Petro, Trump dijo: "Es un maleante y un mal tipo". "Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", advirtió el presidente estadounidense, quien ya calificó a su homólogo de "líder del narcotráfico".

El mandatario republicano reiteró que ha decidido suspender toda ayuda a Colombia, que durante décadas ha sido su mayor aliado militar contra el narco en América del Sur. Por su parte, Petro, al que le quedan diez meses en el poder, replicó inmediatamente a los insultos de Trump y afirmó que defendería “judicialmente” en Estados Unidos.

BGD/DCQ