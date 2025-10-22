El 7% de los estadounidenses ve a Trump como un posible rey mientras crece el movimiento "No Kings"

Una encuesta realizada por YouGov el 17 de octubre de 2025 mostró que el 7% de los adultos estadounidenses considera que Donald Trump debería ser el rey del país.

La pregunta específica era: "¿Cree que Donald Trump debería ser el rey de Estados Unidos?". De un total de 9.959 encuestados, el 85% respondió negativamente, mientras que el 8% se mostró indeciso.

Aunque el informe no proporciona desgloses detallados por demografía, como edad, género o afiliación partidaria, estos resultados destacan una minoría que parece anhelar un liderazgo más autoritario, en contraposición a la tradición republicana del país.

Este hallazgo no surge en el vacío. Durante los últimos años, especialmente en el segundo mandato de Trump, iniciado en 2025, proliferaron análisis periodísticos que describen sus acciones y retórica como cargadas de pretensiones monárquicas.

Un artículo de opinión del New York Times mencionó cómo figuras influyentes en el círculo de Trump, como el teórico Curtis Yarvin, abogan por desmantelar la democracia en favor de un modelo de "CEO-monarca" benevolente, inspirado en elites tecnológicas.

Yarvin, a menudo citado en entornos conservadores, propone un sistema donde un líder absoluto, extraído de venture capitalists, reemplace las instituciones democráticas para "renovar" la nación.

Aunque Trump no apoyó explícitamente estas ideas, su asociación con aliados como JD Vance, quien mostró simpatía por tales visiones, alimentó especulaciones sobre un giro autoritario.

Otros informes enfatizan las ambiciones imperiales de Trump en política exterior, que algunos interpretan como un reflejo de un estilo monárquico. The Guardian describió sus amenazas de anexar territorios, como referencias a Canadá como el "51º estado", como un retroceso a eras de expansionismo estadounidense sin frenos.

En otro análisis del mismo medio, se critica cómo Trump aplica métodos de un "entorno quasi-monárquico" en la Casa Blanca a las relaciones internacionales, esperando sumisión absoluta de líderes extranjeros, lo que choca con la complejidad diplomática global.

Estas narrativas se entrelazan con acciones concretas, como su cercanía a monarquías del Medio Oriente, donde priorizó acuerdos comerciales sobre geopolítica, según reportes de The Washington Post.

En 2025, durante visitas a Arabia Saudita y otros reinos, Trump fortaleció lazos con príncipes como Mohammed bin Salman, viéndolos como aliados en su visión de un orden mundial dominado por tratos directos y personales, reminiscentes de dinastías absolutas.

Frente a estas percepciones de un poder presidencial ilimitado, emergió el movimiento No Kings, que busca contrarrestar lo que sus promotores ven como una deriva hacia el autoritarismo. Este esfuerzo, impulsado principalmente por demócratas en el Congreso, culminó en la introducción del "No Kings Act" en 2024, una legislación propuesta por el senador Chuck Schumer para anular la decisión de la Corte Suprema que otorgó inmunidad parcial a presidentes por actos oficiales.



La ley declararía explícitamente que los presidentes no están por encima de la ley penal, reafirmando principios constitucionales y eliminando la jurisdicción de la Corte Suprema en apelaciones relacionadas. El fallo de la Corte, originado en un caso contra Trump, fue calificado por críticos como una "carta blanca" para abusos de poder, equiparando al presidente a un rey intocable.

El movimiento No Kings no se limita al ámbito legislativo; inspiró protestas masivas en todo el país. Reportes indican que en 2025, miles de personas se congregaron en más de 2.500 ubicaciones para manifestarse contra lo que perciben como políticas autoritarias de Trump, coreando eslóganes como "No Kings" y exigiendo la aprobación de la ley.

Incluso trascendió fronteras, con marchas de solidaridad en lugares como Corea del Sur, organizadas por grupos como el "50501 Movement", que vinculan el No Kings Act a la accountability de Trump por presuntos delitos.



Publicaciones en redes y foros, como Reddit, destacan cómo la legislación se basa en interpretaciones claras de la Constitución para "poner a la Corte Suprema en su lugar" y prevenir un "rey" en la Casa Blanca.

Aunque el proyecto de ley, conocido como S.4973 en el Congreso, enfrenta oposición republicana, representa un contrapeso simbólico a las visiones monárquicas atribuidas al expresidente Trump.

