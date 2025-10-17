La controvertida propuesta de Trump de un “arco de triunfo” en Washington para inmortalizar un legado

El presidente estadounidense Donald Trump propuso esta semana la construcción de un imponente arco triunfal en Washington D.C., diseñado al estilo del Imperio Romano e inspirado directamente en el Arco del Triunfo de París.

Esta iniciativa busca conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en julio de 2026, conocido como America250, y representa el último esfuerzo de Trump por dejar su huella estética en la capital nacional, similar a sus remodelaciones en la Casa Blanca, como el dorado del Despacho Oval y el pavimento del Jardín de las Rosas al estilo de su finca Mar-a-Lago.

Trump presentó tres modelos a escala —pequeño, mediano y grande-

Sin embargo, el proyecto desató una oleada de controversias, con críticas que van desde su viabilidad práctica hasta acusaciones de autoengrandecimiento y disrupción de sitios históricos sagrados.

El diseño del arco, elaborado por la firma de arquitectura Harrison Design bajo la dirección del socio Nicolas Leo Charbonneau, evoca la grandiosidad de monumentos antiguos romanos, con elementos como columnas de piedra, águilas talladas, coronas de laurel y una figura alada dorada en la cima, que algunos describen como una Lady Liberty o un ángel con cetro.

El renderizado en acuarela, compartido por Charbonneau en redes sociales en septiembre de 2025, muestra una estructura que podría superar en altura los 99 pies del Monumento a Lincoln, con comparaciones a arcos como el del Grand Army Plaza en Brooklyn o el propio Arco del Triunfo francés.

Trump lo describió como un "portal a la ciudad", llenando un vacío percibido en el paisaje urbano, ya que Washington sería "la única capital occidental importante sin un arco".

La ubicación propuesta es el Memorial Circle, un círculo de tráfico cubierto de hierba en el lado de Virginia del Puente Memorial de Arlington, directamente entre el Cementerio Nacional de Arlington y el Monumento a Lincoln, cruzando el río Potomac.

Este sitio federal, dentro de los límites del Distrito de Columbia, permitiría que el arco sirviera como bienvenida simbólica para los visitantes que entran a la capital desde el cementerio, alineándose con el eje visual que conecta el Monumento a Lincoln con la Casa de Arlington, antigua residencia de Robert E. Lee y ahora un sitio de duelo nacional.

Trump justificó esta elección afirmando: "Cada vez que alguien cruza ese hermoso puente hacia el Monumento a Lincoln, literalmente dicen: 'Algo debería estar aquí'".

¿Por qué Trump quiere construir un arco de triunfo en Washington?

La idea se remonta a sugerencias históricas, como el Plan McMillan de 1901, que imaginaba un arco similar pero nunca construido, y propuestas más recientes como el "Millennium Gate" de 2000 en Barney Circle.

Las motivaciones detrás del proyecto van más allá de la conmemoración patriótica. El magnate, con su fondo en bienes raíces, ve el arco como una extensión de su visión para "embellecer" Washington, alineada con su orden ejecutiva de 2024 que promueve la arquitectura clásica en edificios federales.

La propuesta fue recomendada por Justin Shubow, presidente de la National Civic Art Society, quien la presentó a Trump a principios de 2025 como un monumento adecuado para el aniversario.

Además, se inspira en la visita de Trump a París en 2017, donde el Arco del Triunfo lo impresionó lo suficiente como para impulsar un desfile militar en Estados Unidos.

Críticos lo interpretan como un intento de emular a líderes históricos como Napoleón, quien encargó monumentos para consolidar su legado, especialmente dado que Trump respondió "Yo" cuando se le preguntó para quién era el arco durante un evento en el Despacho Oval.

En cuanto a la financiación, los detalles son vagos y controvertidos. Trump sugirió que se financiaría privadamente, posiblemente con sobrantes de donaciones para otros proyectos como la adición de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados en la Casa Blanca, valorado en 250 millones de dólares y financiado por contribuyentes privados, incluyendo un acuerdo de 22 millones de YouTube por la suspensión de su cuenta tras el 6 de enero de 2021.

Durante la cena con donantes, que incluyó a ejecutivos de Amazon, Apple, Meta y otros, Trump mencionó que algunos preguntaron si 25 millones serían apropiados, respondiendo: "Lo aceptaré".

Sin embargo, la ley federal prohíbe fondos gubernamentales para nuevos monumentos, requiriendo donaciones privadas, aunque excepciones ocurrieron en el pasado, como para el Memorial a Martin Luther King Jr.

No se reveló el costo total ni un plan detallado, lo que intensificó las críticas sobre la opacidad financiera.

El cronograma es igualmente incierto y problemático. El proceso de aprobación para monumentos en D.C. implica 24 pasos complejos, incluyendo la aprobación del Congreso, revisiones por la National Capital Planning Commission (NCPC) y la Commission of Fine Arts (CFA), evaluaciones de impacto ambiental, estéticas y de ingeniería.

Expertos como la Dra. Christine Henry, directora del Centro para la Preservación Histórica en la Universidad de Mary Washington, advirtieron que "generalmente toma varios años pasar por el proceso de diseño de un nuevo memorial", haciendo improbable su finalización para el 4 de julio de 2026.

Preston Bryant, ex presidente de la NCPC, enfatizó que "el Mall está cada vez más abarrotado y no puede acomodar a todos los que quieren un monumento o memorial cerca".

Como alternativa, el crítico Catesby Leigh sugirió una versión temporal inicial, citando precedentes como el Arco de Washington en Manhattan, que comenzó como temporal y se hizo permanente.

La polémica en torno al proyecto del “Arco de Trump” es intensa

Arquitectos y expertos en preservación criticaron duramente su impacto simbólico y práctico. Eric Jenkins, ex profesor de arquitectura en la Universidad de Maryland y la Universidad Católica, argumentó que el arco "disruptiría una conexión simbólica" entre el Monumento a Lincoln y el "terreno más sagrado" del Cementerio de Arlington.

Y afirmó: "La conexión es clave: unir, puente, reconciliar. Eso es lo que hace el Puente Memorial. Une el legado de Lincoln con Arlington, una vez hogar de Robert E. Lee, ahora un sitio de duelo nacional. El arco probablemente oscurecería la llama eterna de John F. Kennedy visible desde el Monumento a Lincoln en noches oscuras. Insertar un monumento grandioso y falso en ese eje rompe ese simbolismo. Arriesga reemplazar la sutileza con espectáculo, la solemnidad con show".

Jenkins también cuestionó la arquitectura clásica contemporánea como un "oxímoron" y destacó problemas de tráfico: "El área no es adecuada para interacción reverente. Cualquiera que haya conducido allí sabe que es un remolino de tráfico de autos acelerando desde Arlington Boulevard al puente. Un arco allí sería inaccesible y fuera de lugar".

Las críticas se extienden al ámbito político y público, con acusaciones de que el proyecto es un acto de vanidad presidencial, especialmente ante la respuesta de Trump de que el arco es "para mí". En redes sociales, se hicieron comparaciones con diseños nazis como el Arco del Triunfo Alemán no construido de Albert Speer, avivando debates sobre el simbolismo autoritario.

Mientras tanto, los medios estadounidenses analizaron los costos y la necesidad de tales emprendimientos elaborados, especialmente junto a otros proyectos caros de Trump, como el salón de baile de 250 millones, descrito por la Casa Blanca como una "adición exquisita y muy necesaria". Los críticos calificaron las remodelaciones de Trump, incluyendo este arco, como un "pesadilla rococó dorado".

La falta de respuesta de la Casa Blanca, Harrison Design y America250 a solicitudes de comentarios alimentó sospechas de opacidad.