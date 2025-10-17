Las personas que deseen obtener matrimonio en Abu Dabi ya podrán hacerlo rápidamente a través de una aplicación móvil sin tener que viajar a este emirato árabe, comunicaron el martes el responsable del proyecto a AFP.

A pesar de que los matrimonios en línea fueron habilitados en los Emiratos Árabes Unidos durante la pandemia de Covid-19, la más reciente versión de la aplicación del gobierno de Abu Dabi ha facilitado enormemente el proceso, permitiendo a los no residentes unirse de manera virtual.

Mohamed Al Askar, responsable de la aplicación TAMM, explicó en el marco de la feria tecnológica Gitex en Dubái que “las personas pueden conectarse y hacer todo el procedimiento sin necesidad de acudir físicamente a ningún lugar".

Cuánto sale hacer el trámite de la ceremonia virtual

Por unos 217 dólares, los usuarios podrán completar los formularios, cargar los documentos necesarios, reservar al oficiante y organizar una ceremonia virtual en un plazo de 24 horas si hay horarios disponibles, según las autoridades.

El servicio está habilitado tanto para ciudadanos como para expatriados, que representan cerca del 90% de la población del país, y también para no residentes, a través de un poder notarial. Hasta el momento, los Emiratos Árabes Unidos son el único país del Golfo que habilita el matrimonio civil, únicamente para extranjeros, desde 2021.

Ucrania, por ejemplo, permite el matrimonio en línea desde el año pasado, para que las parejas separadas por la guerra puedan casarse utilizando su aplicación gubernamental. El servicio de Abu Dabi es una de las nuevas funcionalidades de la aplicación TAMM, cuya última versión incluye un agente de Inteligencia Artificial (IA) que realiza procedimientos administrativos sin intervención humana.

