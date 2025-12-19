Europa le prestará 90.000 millones de euros a Ucrania y Zelenski celebró esa decisión

En la madrugada de este viernes 19 de diciembre, los líderes europeos acordaron prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, sin apelar a activos rusos congelados. Llegar a ese colosal préstamo demandó intensas negociaciones en una cumbre realizada en Bruselas, y le permite a Kiev mantener su aparato de guerra ante Rusia, mientras el presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión presiona para terminar la guerra comenzada en 2022.

De inmediato, lo ocurrido se conoció a través de las plataformas digitales. “Hemos llegado a un acuerdo. Se aprobó la decisión de conceder una ayuda de 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) a Ucrania para 2026-2027”, escribió António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la red social X. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz aseguró que, de esta manera, la Unión Europea le manda un “mensaje claro” al presidente ruso, Vladimir Putin, “para finalizar a la guerra”.

La UE debía hallar una manera de financiar a Ucrania, que corría un grave peligro de quedarse sin dinero en el primer trimestre de 2026. Persiguiendo ese objetivo, en octubre se comprometieron a asegurar, por los siguientes dos años, la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev, tras la decisión de Donald Trump de no darle más dinero ni armamento a Zelenski.

EE.UU. prepara más sanciones a Rusia si Putin rechaza el acuerdo de paz

“Nos comprometimos y hemos cumplido nuestra promesa”, expresó ante la prensa Costa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, por su parte, afirmó que “garantizar 90.000 millones de euros a otro país para los próximos dos años, no creo que se haya visto nunca en nuestra historia”. El presidente francés Emmannuel Macron señaló que ahora “volverá a ser útil hablar con Vladimir Putin”.

Se calcularon en 137.000 millones de euros las necesidades financieras de Kiev, y la Unión Europa se comprometió a asumir dos tercios de esa suma. Lo que falta deberá ser provisto por otros aliados de Ucrania, como Canadá o Noruega.

La UE le dará a Zelenski un préstamo sin intereses que solo deberá devolver si Rusia le paga una indemnización, detalló ante la prensa Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. El primer ministro belga, Bart De Wever, remarcó: “La decisión está tomada, todo el mundo está aliviado”.

Aunque el acuerdo sobre el préstamo se alcanzó entre los 27 miembros de la Unión Europea, de la operación solo participarán 24, ya que Eslovaquia, Hungría y República Checa, tres países reacios a apoyar financieramente a Ucrania, fueron liberados del compromiso.

El jueves pasado, Trump le exigió a Ucrania “actuar rápidamente”, antes de que Rusia “cambie de opinión”.

Volodimir Zelenski

El festejo del presidente de Ucrania

Volodimir Zelenski, celebró este viernes el préstamo que le dio la UE a su país para financiar su lucha contra Rusia en su cuenta oficial de X.

El presidente escribió: “Se trata de un apoyo significativo que refuerza verdaderamente nuestra resiliencia. Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”.

