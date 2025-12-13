Moscú confirmó este sábado que efectuó “un ataque masivo” contra objetivos en Ucrania mediante “armas de alta precisión basadas en tierra y mar”, incluidos “misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal” y “vehículos aéreos no tripulados de largo alcance”, según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram.

Según el Kremlin, el bombardeo fue realizado “en respuesta a los ataques terroristas lanzados por Ucrania contra instalaciones civiles en el territorio de Rusia”. En ese marco, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia aseguraron que el ataque estuvo dirigido contra “empresas de la industria de defensa ucraniana” e “instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento”.

Comunicado del Ministrio de Defensa ruso - Parte 1

En cuanto al comunicado ruso, el mismo aseguró que “el objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los blancos asignados fueron alcanzados”.

En el detalle operativo, Rusia sostuvo que las unidades del “Grupo de Fuerzas Sever” infligieron pérdidas “en personal y material de una brigada de cazadores y un regimiento de asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas (AFU)” cerca de Andreyevka, en la región de Sumy. Además, en la “dirección de Járkov”, el comunicado indicó que se realizaron ataques contra “formaciones de una brigada mecanizada y un regimiento de asalto” cerca de Verkhniy Saltov, Ternovaya e Izbitskoye, en la región de Járkov.

Bomberos trabajan en Odesa tras ataque ruso con drones | AFP

Según Rusia, “las pérdidas del enemigo ascendieron hasta 200 efectivos”, además de “un vehículo de combate blindado, dos piezas de artillería de campaña, cuatro vehículos motorizados y una estación de guerra electrónica”, junto con “dos depósitos de municiones destruidos”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Rusia atacó su país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).

Tuit de Volodímir Zelenski tras el ataqu ruso de este sábado

"En total, el enemigo empleó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos", afirmó el mandatario, y agregó: "Dos personas resultaron heridas en la región de Odesa. Más de una docena de instalaciones civiles resultaron dañadas en todo el país. Miles de familias permanecen sin electricidad tras los ataques nocturnos en las regiones de Kirovogrado, Nikolaev, Odesa, Sumy, Járkov, Jersón y Chernígov".

Zelenski también advirtió que "es importante que todos vean ahora lo que Rusia está haciendo: cada paso que da para aterrorizar a nuestro pueblo, todos sus ataques, pues claramente no se trata de poner fin a la guerra". Y afirmó que Rusia "sigue buscando destruir nuestro estado e infligir el máximo sufrimiento a nuestro pueblo".

El Ministerio de Defensa ruso también informó que las unidades del “Grupo Zapad” infligieron pérdidas a “dos brigadas mecanizadas de asalto, una brigada de asalto de las AFU y una brigada de la Guardia Nacional” en zonas cercanas a Kupyansk-Uzlovoy, Podoly, Drobyshevo y Krasny Liman, en regiones de Járkov y en la República Popular de Donetsk. En ese sector, según el comunicado, el enemigo perdió “más de 220 efectivos”, además de “dos tanques, tres vehículos de combate blindados, 11 vehículos motorizados, un sistema de artillería autopropulsado Paladin de fabricación estadounidense y siete depósitos de municiones”.

Comunicado del Ministrio de Defensa ruso - Parte 2

En otro sector del frente, Rusia afirmó que las unidades del “Grupo de Fuerzas Yug” “mejoraron la situación táctica” y causaron pérdidas a “dos brigadas mecanizadas de las AFU y una brigada de defensa territorial” cerca de Svyatogorsk, Konstantinovka y Stepanovka. Allí, según Moscú, las pérdidas ucranianas fueron de “hasta 190 efectivos”, además de “un vehículo de combate blindado, cinco vehículos motorizados y tres depósitos de material”.

Auto en llamas en Okhtyrka, Ucrania, tras ataque ruso | AFP

El comunicado ruso agregó que las unidades del “Grupo de Fuerzas Tsentr” continuaron “neutralizando las formaciones de las AFU cercadas” en los distritos Vostochny y Zapadny de Dimitrov y realizaron tareas de “limpieza” en los asentamientos de Svetloye y Grishino. En ese contexto, Moscú aseguró que “un grupo de asalto enemigo en motocicletas, apoyado por tanques”, intentó romper las defensas rusas desde Shevchenko hacia las afueras de Krasnoarmeysk, pero que “el ataque fue repelido”.

“Más de 60 efectivos, tres tanques y hasta 20 motocicletas fueron neutralizados”, señaló el comunicado. Además, Rusia afirmó que un intento de salida de fuerzas ucranianas cercadas cerca de Svetloye fue frustrado, con “once militantes neutralizados y uno capturado”. En total, en esa dirección, según Rusia, el enemigo perdió “más de 480 efectivos, tres tanques, cuatro vehículos de combate blindados y tres vehículos motorizados”.

El Ministerio de Defensa ruso también indicó que el “Grupo de Fuerzas Vostok” continuó avanzando “en profundidad dentro de la defensa enemiga” y causó pérdidas a “una brigada mecanizada, dos brigadas de asalto, dos regimientos de asalto de las AFU y una brigada de defensa territorial” en zonas de las regiones de Dnepropetrovsk y Zaporozhye. Allí, según el comunicado, las pérdidas ascendieron a “hasta 230 efectivos”, además de “cuatro vehículos de combate blindados, 15 vehículos motorizados y un depósito de material”.

Edificio residencial atacado en Okhtyrka | AFP

En tanto, las unidades del “Grupo de Fuerzas Dnepr” habrían infligido pérdidas a “una brigada mecanizada, una brigada de defensa costera de las AFU y una brigada de defensa territorial” cerca de Razumovka, Tomarino y Ponyatovka, en las regiones de Zaporozhye y Jersón. Según Rusia, en ese sector fueron neutralizados “hasta 35 efectivos”, junto con “seis vehículos motorizados y cuatro depósitos de material”.

El comunicado añadió que la Aviación Operacional Táctica, drones de ataque, tropas de misiles y artillería rusas causaron daños a “instalaciones de infraestructura portuaria ucraniana utilizadas en interés de las AFU”, así como a “depósitos de municiones” y “áreas de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros” en un total de 142 zonas. Además, Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aérea derribaron “dos proyectiles de sistemas MLRS HIMARS de fabricación estadounidense” y “169 vehículos aéreos no tripulados de ala fija”.

Tren eléctrico carbonizado en Odesa | AFP

En paralelo, y siempre según la versión rusa, el comunicado sostuvo que dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial en Saratov, en el centro de Rusia. El gobernador regional, Roman Busargin, indicó en Telegram que varios departamentos resultaron dañados. Saratov se encuentra a orillas del río Volga, frente a la ciudad de Engels, donde se ubica una importante base militar.

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa con bombardeos casi diarios sobre territorio ucraniano desde el inicio de la ofensiva a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022. Por su parte, Kiev lleva a cabo ataques con drones dentro de Rusia y sostiene que sus objetivos son infraestructuras militares y energéticas. Estados Unidos mantiene contactos con ambas partes en un contexto de gestiones diplomáticas y reuniones indirectas para explorar una salida al conflicto, que ya lleva casi cuatro años.

Comunicado del Ministrio de Defensa ruso - Parte 3

Las pérdidas totales de Ucrania desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Defensa ruso

- 669 aeronaves

- 283 helicópteros

- 102.347 vehículos aéreos no tripulados

- 639 sistemas de misiles antiaéreos

- 26.524 tanques y otros vehículos de combate blindados

- 1.630 vehículos de combate MLRS

- 31.872 piezas de artillería de campaña y morteros

- 48.940 unidades de vehículos militares de apoyo

